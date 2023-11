Face à la montée des menaces terroristes dans la région du Sahel, le Roi du Maroc a utilisé l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte pour adresser un message à la Nation, mais aussi à ses voisins du continent. Lors de son discours, le Souverain a souligné l’importance d’une approche multidimensionnelle pour combattre le terrorisme, une approche qui transcende la seule réponse militaire et qui inclut la coopération et le développement commun.

Le Roi du Maroc a insisté sur la nécessité pour les pays du Sahel de s’éloigner des solutions purement sécuritaires et d’adopter une stratégie de coopération et de développement partagé. Cette vision s’appuie sur la conviction que la stabilité et la prospérité de la région ne peuvent être atteintes qu’à travers des efforts conjoints et une compréhension mutuelle des défis à relever. Le Maroc, grâce à sa stabilité politique veut se poser ainsi en modèle et en médiateur potentiel.

Une économie dynamique pour toute la région

Au cœur des préoccupations économiques de la région, l’autonomie énergétique s’annonce comme un vecteur crucial de développement. La récente découverte de réserves de gaz par Predator Oil & Gas au Maroc représente un tournant décisif, offrant au Royaume une perspective d’autonomie énergétique pour les vingt prochaines années. Ces réserves, ajoutées à celles de Tendrara et près de Larache, témoignent du potentiel énergétique croissant du Maroc.

Cette avancée est d’autant plus significative qu’elle s’inscrit dans un contexte de collaboration renforcée avec le Nigeria à travers le Gazoduc Maroc-Nigeria. Ce projet phare, financé à hauteur de 12,5 milliards de dollars par la NNPC, entend relier l’Afrique de l’Ouest à l’Europe et marque une étape importante vers l’intégration énergétique régionale. Le gazoduc, dont la réalisation se fera en trois phases, contribuera à l’ouverture d’une nouvelle route d’exportation vers l’Europe et favorisera l’approvisionnement en gaz de l’Afrique de l’Ouest.

Un cadre institutionnel

Dans cette dynamique, le Souverain a proposé la création d’un cadre institutionnel regroupant les 23 États Africains Atlantiques pour renforcer la sécurité et la prospérité dans la région. Il a également suggéré le lancement d’une initiative internationale pour permettre aux États du Sahel d’accéder à l’Océan Atlantique. Cette proposition nécessite une mise à niveau significative des infrastructures de transport et de communication, que le Maroc est prêt à soutenir en partageant ses propres infrastructures routières, portuaires et ferroviaires.

Alors que l’Afrique atlantique continue de faire face à des défis de taille en matière d’infrastructures et d’investissement, le Roi du Maroc met en avant une vision de coopération et de développement durable. Pour le Roi du Maroc, les partenariats énergétiques comme le Gazoduc Maroc-Nigeria et les initiatives d’intégration régionale sont des étapes vers une prospérité partagée et un avenir plus stable pour le Maroc et ses voisins, dans un esprit de solidarité africaine renouvelée.

Source: https://lanouvelletribune.info/

Commentaires via Facebook :