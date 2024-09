Trump affirme avoir un “plan précis” pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais préfère “garder la surprise”

Au cours d’une interview avec le podcasteur américain Lex Fridman, Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de novembre prochain, a affirmé avoir un “plan précis” pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Mais l’ex-président des États-Unis ne compte pas le dévoiler avant sa potentielle réélection à la tête du pays. “Si je vous donne les détails, je ne pourrai pas les utiliser”, a-t-il expliqué, assurant vouloir garder “l’effet de surprise”.

Donald Trump poursuit sa campagne électorale en vue de l’élection présidentielle américaine de novembre prochain. Le candidat républicain a récemment accordé une interview au podcasteur américain Lex Fridman, publiée ce mardi 3 septembre, dans laquelle il revient sur la guerre en Ukraine. Il a notamment affirmé avoir “un plan précis” pour mettre fin au conflit qui dure depuis près de deux ans et demi. “Si je gagne, en tant que président élu, je ferai en sorte qu’un accord soit conclu, c’est garanti”, a-t-il expliqué. “J’ai un plan très précis pour arrêter l’Ukraine et la Russie”.

“Cette guerre n’aurait jamais dû avoir lieu, c’est terrible”, a poursuivi l’ex-président des États-Unis. “Maintenant, il est beaucoup plus difficile de trouver un accord qu’avant le début de la guerre. Des millions de personnes sont touchées, et je pense que les chiffres de décès seront beaucoup plus élevés que ce que l’on imagine, compte tenu de la destruction et des bâtiments qui s’effondrent partout en Ukraine.” Mais Donald Trump a refusé de donner les détails de son projet de paix. “Si je vous les donne, je ne pourrai pas les utiliser”, a-t-il expliqué, assurant vouloir à tout prix garder “l’effet de surprise”.

Une pique à Kamala Harris

Le candidat républicain en a ensuite profité pour tacler une nouvelle fois sa rivale démocrate. “Ensuite, il y a Israël et puis beaucoup d’autres endroits qui parlent de guerre. Le monde est un endroit difficile en ce moment, et cela est principalement causé par le fait que l’Amérique n’a pas de leadership. Et je crois qu’elle – Kamala Harris – sera probablement pire que Biden”, a-t-il déclaré. Depuis le début de sa campagne, Donald Trump affirme fréquemment qu’il serait capable de mettre un terme au conflit en Ukraine très rapidement s’il était réélu à la tête des États-Unis.

De son côté, Kamala Harris s’est fermement engagée à soutenir l’Ukraine en cas d’élection en novembre prochain. “Cinq jours avant que la Russie n’attaque l’Ukraine, j’ai rencontré le président Zelensky pour l’avertir du projet de la Russie d’envahir son pays. J’ai contribué à mobiliser une réponse mondiale de plus de 50 pays pour se défendre contre l’agression de Poutine”, a-t-elle affirmé lors de son investiture le 22 août dernier. Elle a par ailleurs assuré qu’elle travaillait actuellement avec le président Biden sur un plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.

