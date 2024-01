Trump condamné à payer près de 400.000 dollars de frais d’avocat au New York Times

L’ex-président américain Donald Trump a été condamné vendredi à payer 392.638 dollars au New York Times et à des journalistes du quotidien au titre des frais de justice après avoir été débouté de ses poursuites à leur encontre.

Donald Trump avait porté plainte en septembre 2021 contre le New York Times, accusant trois journalistes du quotidien d’un “complot sournois” pour obtenir ses documents fiscaux. Ils avaient publié en 2018 une enquête récompensée par le prestigieux prix Pulitzer.

En mai 2023, un juge de la division commerciale de la Cour suprême de l’Etat de New York a débouté le magnat de l’immobilier et l’a condamné aux dépens. Dans une nouvelle décision rendue vendredi, ce juge a considéré comme “raisonnable” le montant de frais d’avocat estimé par le New York Times et ordonné à Donald Trump de le rembourser intégralement à cette hauteur.

L’enquête racontait comment l’ancien promoteur, qui affirme s’être fait tout seul, avait bâti sa fortune. Elle assurait que Donald Trump avait en réalité reçu de son père, sur plusieurs années, l’équivalent aujourd’hui de 413 millions de dollars qui auraient en partie été transférés par le biais d’une société-écran, leur permettant d’échapper à l’impôt.

Source: https://www.7sur7.be/

