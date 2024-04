L’ancien président américain Donald Trump, candidat à la Maison Blanche, a appelé jeudi l’Europe à se “bouger” et à débloquer davantage de fonds pour l’Ukraine, en guerre avec la Russie.

“Comment se fait-il que les États-Unis aient engagé plus de 100 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine, plus que l’Europe, alors qu’un océan nous sépare!”, s’est-il exclamé sur son réseau, Truth Social. Les États-Unis sont le principal soutien militaire de Kiev et le Congrès examine actuellement une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, très contestée par les élus les plus proches de Donald Trump.

Sans s’opposer directement au texte, l’ancien président a estimé ces derniers jours que les États-Unis devaient “arrêter de donner de l’argent sans espérer être remboursés”. “Pourquoi l’Europe ne donne-t-elle pas plus d’argent pour aider l’Ukraine?”, a écrit le républicain dans une publication sur son réseau jeudi. Et de lancer, en lettres capitales: “Bougez-vous l’Europe!”.

Donald Trump a échangé sur la question avec le président polonais Andrzej Duda et le chef de la diplomatie britannique David Cameron, qui lui ont tous les deux rendu visite ces derniers jours. Le milliardaire républicain avait déjà semé la panique en Europe lorsqu’il a menacé en février de ne plus garantir la protection des pays de l’Otan face à la Russie si ceux-ci ne payaient pas leur part. Selon l’institut de recherche allemand Kiel Institute, l’aide européenne totale pour l’Ukraine dépasse l’aide américaine en montants engagés.

