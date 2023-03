Ukraine: Une guerre pour mettre fin à toutes les guerres en Europe.

Quand Olaf rencontre Joe, que se raconte-t-il ?

La visite éclair et impromptu à la Maison Blanche effectué vendredi par le chancelier allemand Olaf Scholz reste une énigme enveloppée de mystère. Scholz a atterri à DC, s’est rendu à la Maison Blanche et a été reçu par le président Biden dans le bureau ovale pour une conversation qui a duré plus d’une heure. Aucun assistant n’était présent. Puis il est retourné à Berlin.

Associated Press a rapporté de manière énigmatique : « Si des accords ont été conclus ou des plans élaborés, la Maison Blanche ne l’a pas dit ». Scholz avait insisté en quittant Berlin sur le fait que lui et Biden « voulaient se parler directement ». Scholz a évoqué « une situation mondiale où les choses sont devenues très difficiles ». Il a déclaré : « Il est important que des amis aussi proches puissent parler de toutes ces questions ensemble, continuellement ».

Le compte rendu officiel de la réunion mentionne que les deux dirigeants ont discuté de la guerre en Ukraine et « ont échangé des points de vue sur d’autres problèmes mondiaux ».

Dans des remarques faites avant la réunion, Biden a accueilli Scholz avec effusion et a rendu hommage au « leadership fort et constant » de ce dernier. Scholz a brièvement répondu que « c’est une année très, très importante en raison de la menace très dangereuse pour la paix qui vient de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ». L’optique de la lecture de la Maison Blanche est que les deux dirigeants « ont réitéré leur engagement à imposer des coûts à la Russie pour son agression aussi longtemps que nécessaire ».

La course de Scholz vers le bureau ovale est survenue à un moment décisif du conflit ukrainien. La Russie a pris l’initiative dans la campagne du Donbass et son offensive de printemps pourrait démarrer dans les prochaines semaines. L’armée ukrainienne a subi de violents coups et le pays dépend presque entièrement des aides financières occidentales et de l’aide militaire pour sa survie.

Plus important encore, les partisans occidentaux de Kiev ne sont plus sûrs de sa capacité à récupérer tout le territoire sous contrôle russe – environ un cinquième de l’ancienne Ukraine. Une croyance rudimentaire gagne également du terrain dans l’esprit occidental, derrière toute rhétorique, que le fardeau de l’effort de guerre ne sera pas supportable longtemps si le conflit se prolonge pendant un temps indéterminé.

Le soutien à l’Ukraine est en baisse dans l’opinion publique occidentale. Un nouveau sondage d’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre que si 19% des Américains ont confiance dans la capacité de Biden à gérer la situation en Ukraine, 37% disent n’avoir qu’une certaine confiance et 43% n’en ont pratiquement aucune.

La grande majorité des adultes, y compris la plupart des démocrates, ne veulent pas que Biden se présente à la présidence en 2024. Beaucoup expriment également peu de confiance en ses capacités.

Le tête-à-tête de Scholz avec Biden a eu lieu une semaine seulement après le voyage secret triomphal de ce dernier à Kiev pour marquer le premier anniversaire de la guerre. En réalité, la démonstration de l’unité occidentale avec l’Ukraine qui, selon Biden, s’amenuise sur fond de tensions au sein de l’alliance transatlantique et d’un sentiment croissant de découragement n’a pas de fin en vue.

Le cœur du problème est que le conflit en Ukraine a brisé l’architecture de sécurité existante de l’Europe. L’Allemagne, locomotive de l’Europe, est durement touchée. L’électorat allemand est de plus en plus sceptique quant à l’approche occidentale de la guerre. Il y a eu des discussions animées en Allemagne sur les découvertes du célèbre journaliste américain Seymour Hersh concernant le sabotage du Nord Stream.

Après le retour de Scholz à Berlin, samedi, Sevim Dagdelen, chef du Parti de gauche – un député en étant à son quatrième mandats depuis 2005 – a qualifié le sabotage du Nord Stream d’attaque terroriste, ajoutant que le gouvernement allemand est obligé d’examiner l’affaire et de trouver le coupable.

Si Scholz était au courant du plan de Biden visant à détruire Nord Stream, cela signifie un acte de collusion [donc de haute trahison, NdT]. Un important actif stratégique national allemand détenu en coentreprise avec la Russie a été détruit, endommageant gravement l’économie du pays et affectant des dizaines de millions d’emplois, mettant de nombreuses vies en danger.

L’Allemagne a dû payer 10 fois le prix du marché du gaz pour renforcer ses réserves. L’Europe est tombée dans le piège de devenir très dépendante des importations énergétiques américaines. Les États-Unis sont le principal bénéficiaire de la crise énergétique européenne et de la « désindustrialisation » qui en découle. Une profonde récession semble inévitable en Allemagne. Ce climat laisse présager des conséquences désastreuses pour le gouvernement allemand, à l’approche des élections au Bundestag en 2025.

Deux jours après le début de l’opération spéciale russe en Ukraine, Scholz avait juré dans son célèbre discours« Zeitenwende » au Bundestag que l’Allemagne, longtemps méfiante face à la militarisation, prendrait des mesures pour augmenter les dépenses de défense. Mais Wolfgang Schmidt, chef d’état-major et ami de longue date de Scholz, a reconnu cette semaine qu’un resserrement budgétaire risquait d’empêcher Berlin de tenir sa promesse d’augmenter les dépenses de défense. « Nous devons être honnêtes à ce sujet », a-t-il déclaré au Wall Street Journal. « L’ambition et la réalité divergent ».

Ce qui complique encore les choses, c’est la division émergente en Europe sur la manière de mettre fin à la guerre. Alors que les vieux européens, y compris Scholz, réclament des pourparlers de paix maintenant, les dirigeants russophobes de l’Europe de l’Est et de la Baltique réclament la défaite de la Russie et un changement de régime à Moscou. Selon Politico, Biden a dû rappeler aux Neuf de Bucarest, avec qui il a eu une réunion à Varsovie après son voyage à Kiev, que le but de la guerre n’est pas de renverser le régime de Poutine.

Pendant ce temps, la frustration monte en Europe à l’idée que le continent se retrouve dans un cul-de-sac. Jusqu’à présent, le manque de cohésion européenne a fourni aux États-Unis un espace politique permettant de diviser pour mieux régner. Cependant, si l’Europe se trouve aujourd’hui dans une position subordonnée, elle doit aussi en porter la responsabilité. L’incapacité de l’Europe à définir ses propres intérêts fondamentaux a jusqu’à présent affaibli sa cohésion interne, ce qui la condamne à un rôle subalterne.

Ainsi, l’autonomie stratégique européenne est devenue un discours vide de sens. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré la semaine dernière que la réalisation la plus importante de la guerre est que « l’Europe s’est retirée du débat ».

« Dans les décisions adoptées à Bruxelles, je reconnais plus fréquemment les intérêts américains que européens », a-t-il ajouté, soulignant également qu’aujourd’hui que, dans une guerre qui se déroule en Europe, « les Américains ont le dernier mot ».

Entre Rishi Sunak. Dans la situation complexe qui prévaut, il n’y a personne de mieux que le Premier ministre britannique Sunak pour monter au front. La Grande-Bretagne a des références impeccables en tant qu’ami de confiance du président ukrainien Vladimir Zelensky et Sunak hérite de l’héritage laissé par ses prédécesseurs discrédités Boris Johnson et Lis Truss.

Plus important encore, ce jeune Premier ministre érudit est impatient de montrer de quoi il est capable. Sunak n’a jamais été un ardent partisan du Brexit – ni un russophobe stupide. Il a réglé sa boussole pour naviguer en Grande-Bretagne vers des eaux plus calmes, ce qui nécessite de se réconcilier avec l’UE pour aider à la reprise économique du Royaume-Uni, et il espère diriger les conservateurs aux élections générales de l’année prochaine avec un solide bilan au pouvoir. Trop en faire pour l’Ukraine, il ne peut pas le risquer. Point.

Ainsi, c’est Sunak qui a lancé le mois dernier l’idée alléchante de mettre l’Ukraine à l’ordre du jour du sommet de l’OTAN de juin, à Madrid, une offre à Zelensky pour discuter d’un ensemble d’incitations qui donneraient à Kiev un accès beaucoup plus large à des équipements militaires de pointe et convaincre le dirigeant ukrainien de poursuivre les pourparlers de paix avec Moscou de manière réaliste, étant donné les doutes privés croissants parmi les politiciens de Londres, Paris et Berlin quant à la trajectoire de la guerre et la conviction déchirante que l’Occident ne peut contribuer à soutenir l’effort de guerre pendant si longtemps.

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier Scholz sont sur la même longueur d’onde que Sunak. L’administration Biden est au courant, mais Zelensky n’est pas enthousiaste et un pacte de sécurité de l’OTAN pourrait être nécessaire, en plus de faire participer les fougueux « nouveaux Européens » d’Europe de l’Est et de la Baltique.

La bonne chose est que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont dans le même bateau. Pourtant, le chemin à parcourir est long et sinueux. Pour Poutine, l’essentiel sera qu’aucune adhésion à l’OTAN pour l’Ukraine et les réalités du terrain doivent être prises en compte. Mais, fondamentalement, les pourparlers de paix justifieraient la raison d’être de l’opération militaire spéciale de la Russie, qui visait à forcer l’Occident à négocier sur l’élargissement de l’OTAN.

AP a rapporté que lorsque la réunion en tête-à-tête dans le bureau ovale s’est terminée, Biden et Scholz ont traversé le hall jusqu’à la salle Roosevelt, où les responsables américains et allemands s’étaient mêlés. Biden a apparemment plaisanté en disant que les deux dirigeants avaient résolu tous les problèmes du monde par eux-mêmes. Juste pour donner une tournure positive à l’affaire.

M.K. Bhadrakumar

Source: https://www.mondialisation.ca/

Commentaires via Facebook :