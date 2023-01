Mais il n’est pas certain que l’appel de l’ancien président, dont la mainmise sur le Parti républicain a été mise en doute ces derniers mois, suffise. L’élection du speaker, le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Lors des trois premiers tours qui ont eu lieu le 3 janvier, Kevin McCarthy n’a pas réussi à dépasser les 203.

Cette situation paralyse aussi complètement le reste de l’institution : sans président, les élus ne peuvent pas prêter serment, et ne peuvent donc pas passer quelconque projet de loi. Les républicains ne peuvent pas non plus ouvrir les nombreuses enquêtes qu’ils avaient promises contre Joseph Biden.

Le parti de Joe Biden fait bloc autour de la candidature de Hakeem Jeffries, mais l’élu ne dispose pas non plus d’assez de voix pour être élu speaker.

Les élus continueront à voter tant qu’un président de la Chambre des représentants ne sera pas élu. Cela pourrait être l’affaire de quelques heures… ou de plusieurs semaines : en 1856, les élus du Congrès ne s’étaient accordés qu’au bout de deux mois et 133 tours.

Avec les républicains majoritaires à la Chambre, Joe Biden et les démocrates ne pourront pas faire passer de nouveaux grands projets. Mais avec un Sénat aux mains des démocrates, leurs rivaux non plus.

