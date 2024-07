Joe Biden a dit à un proche avoir ouvert une réflexion sur l’opportunité de maintenir ou non sa candidature en vue de l’élection présidentielle américaine de novembre 2024, rapporte mercredi le New York Times.

Visiblement affaibli, l’adversaire de Donald Trump a stupéfait son entourage et ses partisans lors d’un débat télévisé organisé la semaine dernière par CNN, butant sur les mots et semblant parfois perdre le fil de ses réflexions et encourageant des membres du Parti démocrate et certains titres de presse, dont le New York Times, à le prier de renoncer à se présenter.

Le quotidien ne donne aucune précision dans son article.

(Katharine Jackson et Ismail Shakil; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Commentaires via Facebook :