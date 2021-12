Le Samedi 27 novembre 2021, Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, membre du Conseil national de transition (CNT-organe législatif au Mali) a reçu à Washington aux Etats Unis d’Amérique (USA) le trophée AWATD qui récompense la femme politique africaine la plus dynamique. C’était au cours de la 6ème édition de AWATD de Washington (USA) qui a regroupé plusieurs ambassadeurs africains.

La Vice-Présidente du Parlement Panafricain, Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, a été couronnée du prestigieux trophée américain pour son leadership sur le continent africain. Cette distinction décernée à la femme politique africaine la plus dynamique n’est pas tombée du ciel. Car Mme Haidara Aichata CISSÉ, c’est un engagement social, associatif, syndical et politique de près de 40 ans dans son pays (Mali) et sur le continent africain. Elle fut députée au Mali à plusieurs reprises ; elle a injecté plusieurs milliards de FCFA, selon ses connaisseurs, dans l’essor de Bourem (Région de Gao) ; elle est candidate au poste de président du Parlement Panafricain. Cette distinction salue et encourage son combat et son leadership en faveur du développement de l’Afrique. Cette initiative prouve que la diaspora africaine, bien qu’hors du continent, conserve un pied en Afrique. La lauréate a exprimé toute sa satisfaction après avoir reçu son trophée lors de cette 6ème édition de AWATD de Washington (USA). « Je suis très fière et très heureuse d’avoir ce prix. Je dédie ce prix à notre pays », a déclaré Mme Haidara Aichata CISSÉ. Le chargé d’affaire à l’Ambassade du Mali aux USA, Alassane Diallo, présent à la cérémonie de remise de prix, a également exprimé toute sa satisfaction de voir cette distinction décernée à sa compatriote. « C’est toute la reconnaissance du plaidoyer que mène Mme Haïdara Aïchata Cissé pour le Mali et pour l’Afrique. Nous ne pouvons qu’en être fiers », a-t-il dit. Cette 6ème édition a été marquée par la présence de plusieurs ambassadeurs africains à Washington. L’événement a aussi primé plusieurs catégories dont celle de meilleure Ambassade africaine, meilleure élève étrangère ou encore la meilleure association humanitaire de la diaspora.

A .Sogodogo

