– Selon un communiqué du ministère russe de la Défense

Le ministère russe de la Défense a annoncé, ce mardi, que le groupe paramilitaire Wagner s’apprêtait à remettre ses équipements lourds à l’armée russe.

Le ministère a indiqué, par voie de communiqué, que des préparatifs “sont en cours pour la livraison d’équipements militaires lourds de Wagner aux unités de l’armée russe” qui participent aux opérations de combat en Ukraine.

L’annonce a été faite après que le Service fédéral de sécurité russe a confirmé, plus tôt dans la journée, que les charges retenues contre le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, et les personnes impliquées dans la rébellion armée qui avait eu lieu au soir du vendredi dernier, avaient été abandonnées, et que l’affaire a été classée sans suite.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est parvenu à établir une médiation entre Moscou et le groupe Wagner, avec une garantie du président Vladimir Poutine et du ministère russe de la Défense, qui prévoyait le départ du fondateur du groupe vers la Biélorussie et l’arrêt de la procédure de recherche à son encontre, à condition que ses combattants reviennent à leurs bases.

A l’aube du samedi, Prigojine a annoncé l’entrée de ses forces dans la ville de Rostov avant de se diriger vers les villes de Voronej et Lipetsk, ce que le Service fédéral de sécurité russe avait considéré comme une “rébellion armée”, mais avait annoncé le soir même le retrait de ses combattants vers leurs bases “pour éviter l’effusion de sang russe” sur fond de la médiation de Loukachenko.

* Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

