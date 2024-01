Xi Jinping rencontre le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda

BEIJING, 24 janvier (Xinhua) — Le président chinois, Xi Jinping, a rencontré, mercredi à Beijing, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

Notant qu’Antigua-et-Barbuda est l’un des premiers pays des Caraïbes orientales à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, M. Xi a déclaré que depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 41 ans, les deux pays s’étaient toujours respectés et soutenus mutuellement, donnant un exemple de l’égalité et de la coopération gagnant-gagnant entre des pays de tailles différentes.

Les relations bilatérales ont maintenu un développement sain et stable, la coopération pragmatique a apporté des résultats fructueux et l’amitié entre les peuples s’est approfondie, a indiqué M. Xi.

Dans le nouveau contexte, la Chine est disposée à multiplier les échanges à tous les niveaux et à échanger des expériences en matière de gouvernance avec Antigua-et-Barbuda, à renforcer les synergies de leurs stratégies de développement, à approfondir la coopération pragmatique, ainsi qu’à faire avancer les relations Chine-Antigua-et-Barbuda pour obtenir davantage de résultats et mieux bénéficier aux deux peuples, a poursuivi M. Xi.

Selon lui, les deux parties doivent poursuivre leur amitié traditionnelle, consolider la confiance politique mutuelle, et continuer de se comprendre et de se soutenir sur les questions concernant les intérêts fondamentaux ainsi que les préoccupations majeures de chacune.

La Chine apprécie hautement la ferme adhésion d’Antigua-et-Barbuda au principe d’une seule Chine et soutiendra, comme toujours, Antigua-et-Barbuda dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale et de son indépendance, ainsi que dans son choix indépendant d’une voie de développement conforme à ses conditions nationales, a souligné M. Xi.

Il a noté qu’Antigua-et-Barbuda était le premier pays des Caraïbes orientales à avoir signé un mémorandum d’entente avec la Chine sur la coopération dans le cadre de “la Ceinture et la Route”, et que la coopération entre les deux parties avait apporté des bénéfices tangibles aux deux peuples. Actuellement, la Chine fait avancer la modernisation chinoise dans tous les domaines à travers un développement de haute qualité, et ceci apportera de nouvelles opportunités pour le développement d’Antigua-et-Barbuda et pour la coopération bilatérale, a ajouté M. Xi.

M. Xi a déclaré que la Chine était disposée à élargir la coopération avec Antigua-et-Barbuda dans des domaines tels que le commerce, la construction d’infrastructures, le changement climatique, les nouvelles énergies, les soins médicaux et de santé sur la base des huit principales mesures visant à soutenir la coopération de haute qualité dans le cadre de “la Ceinture et la Route”.

(Xinhua/Yin Bogu)

Notant que les deux parties devaient renforcer les échanges culturels et entre les peuples, M. Xi a indiqué que la Chine invitait davantage de jeunes d’Antigua-et-Barbuda à venir et étudier dans le pays.

La Chine est prête à renforcer la coordination multilatérale avec Antigua-et-Barbuda afin de préconiser un monde multipolaire équitable et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique inclusive et globalement bénéfique, et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, a-t-il ajouté

La Chine attache de l’importance aux préoccupations et aux demandes d’Antigua-et-Barbuda et d’autres petits pays insulaires en développement dans le domaine du changement climatique, et est disposée à soutenir Antigua-et-Barbuda pour organiser la quatrième Conférence internationale sur les petits Etats insulaires en développement, à continuer de fournir des aides au développement économique et social des pays régionaux dans la mesure de ses capacités, ainsi qu’à promouvoir le développement soutenu des relations entre la Chine et les pays des Caraïbes, a poursuivi M. Xi.

M. Browne a remercié le gouvernement chinois pour son soutien précieux, déclarant que l’aide et la coopération de la Chine avaient grandement promu le développement d’Antigua-et-Barbuda et contribué à ses efforts sur la réduction de la pauvreté.

La Chine adhère au principe selon lequel tous les pays, quelle que soit leur taille, sont égaux, et promeut activement la noble vision de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, a déclaré M. Browne, ajoutant qu’en mettant en avant l’initiative “la Ceinture et la Route”, l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, la Chine avait pris des mesures concrètes pour promouvoir le développement et la prospérité communs du monde et pour bénéficier au peuple, faisant preuve d’un leadership et d’un charisme inégalés dans le monde, et que cela conduirait certainement plus de pays du Sud à renforcer l’unité et la coopération.

D’après lui, Antigua-et-Barbuda apprécie grandement la modernisation chinoise, et le grand succès de la Chine prouve que la voie et le système de la Chine sont efficaces et méritent d’être appris.

Notant que les relations entre la Chine et Antigua-et-Barbuda sont fondées sur une amitié profonde, une confiance mutuelle, un respect mutuel et une coopération mutuellement bénéfique, M. Browne a indiqué qu’Antigua-et-Barbuda croyait fermement que Taiwan était, est et serait toujours une province de la Chine, et que son pays continuerait d’adhérer fermement au principe d’une seule Chine et qu’il soutenait fermement la Chine dans sa sauvegarde de la souveraineté nationale ainsi que de l’intégrité territoriale.

Antigua-et-Barbuda est disposé à être le partenaire le plus fiable de la Chine, se tiendra fermement aux côtés de la Chine sur les questions concernant le bien-être de toute l’humanité, et sauvegardera les intérêts communs des pays en développement, a-t-il poursuivi.

M. Browne a exprimé l’espoir que grâce à sa visite en Chine, les relations bilatérales seraient portées à un nouveau niveau et que plus de résultats en matière de coopération seraient atteints pour apporter plus d’avantages aux deux peuples. Antigua-et-Barbuda continuera de promouvoir activement le développement des relations entre la communauté des Caraïbes et la Chine, a-t-il ajouté.

Wang Yi était présent lors de la rencontre. Fin