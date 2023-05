Certains hommes politiques maliens sont tombés bas a affirmé d’entrée de jeux Abdel Kader Maiga surtout par rapport à la nouvelle constitution en passe d’être adoptée. Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, il n’a pas été tendre avec certains commis de l’Etat et certains leaders syndicaux. Il a dénoncé le double jeu de la MINUSMA et l’hypocrisie de la CMA

L’argument avancé par ces leaders politiques ne tient pas la route a souligné Abdel Kader Maiga, les yeux rouges de colère. En effet , selon, leader du M5 ceux qui disent que la nouvelle constitution doit attendre le retour à un ordre constitutionnel normal font de la malhonnêteté intellectuelle, sinon toutes les constitutions que le Mali a connu, c’est suite à des coups de caserne. Partant, rien n’empêche les autorités de la transition de tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle constitution puisse être adoptée par référendum. Aux dires du leader, ceux qui aujourd’hui sont opposés à la nouvelle constitution étaient les fervents partisans de cette nouvelle constitution hier. Mais comme l’homme politique malien tient compte de ses intérêts et non de l’intérêt de son peuple, il est à la manœuvre pour saboter cette nouvelle constitution ça ne marchera pas a fait savoir Abdel Kader Maiga. Aucun argument farfelu ne doit pousser les autorités de la transition a reculé a encore martelé Monsieur Maiga. Il n’a pas manqué de revenir sur la notion de la laïcité qui selon lui n’a pas changé de nature dans la nouvelle constitution. La laïcité dans la nouvelle constitution et la même que celle qui figure dans les anciennes constitutions. Il n’a pas manqué de charger ces leaders politiques en soulignant que la nouvelle constitution corrige bel et bien toutes les tares des anciennes constitutions. Pour que les démons nostalgiques de l’ancien régime ne puissent pas obtenir gain de cause, Abdel Kader Maiga a exhorté les citoyens maliens à aller à la recherche de leurs cartes biométriques. Pour que le ‘’oui’’ passe à plus de 90%, il a souhaité que les autorités de la transition prolonge d’un mois le délai pour le retrait de la carte biométrique.

La lutte contre la corruption

Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, Abdel Kader Maiga n’est pas allé avec le dos de la gamelle pour combattre ce fléau a-t-il dit tous les Maliens doivent s’impliquer. Pour combattre la corruption qui gangrène le corps physique du Mali, il est revenu sur cette phrase du président de la transition chef de l’Etat Colonel Assimi Goita : « si nous ne menons pas la lutte contre la corruption, notre arrivée à la tête du Mali n’aura servi à rien » ce qui signifie que les autorités de la transition sont conscientes que les Maliens ont soif de justice. Tout en félicitant, le gouvernement pour l’audit du secteur minier par le cabinet Mazar, il a souhaité que les investigations s’étendent aux domaines et au cadastre, une façon de contrôler la délivrance des permis miniers. En effet selon leader du Mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques, c’est une manière de contrôler la spoliation des terres des pauvres paysans et de certains maliens établis à l’étranger par certaines sociétés minières qui ne respectent pas des critères comme les questions environnementales. Abdel Kader a évoqué le cas des espaces verts à Bamako. Aux dires du leader tous les espaces verts ont été vendus par certains prédateurs fonciers des mairies du district de Bamako. Pour limiter la casse au niveau des domaines et du cadastre, il avait été proposé une enquête pour déterminer le nombre de terrains et le nombre de maisons appartenant à chaque citoyen. Mais le projet a été bloqué par des cadres véreux qui ne veulent pas s’attirer le courroux des citoyens épris de justice. A en croire Abdel Kader c’est surtout les infrastructures routières qui donnent la chair de poule. Ces infrastructures souffrent du manque d’entretien. La preuve à Bamako qui est la capitale on répare chaque année les mêmes routes avec un système de colmatage qui laisse à désirer. Jadis coquette de l’Afrique de l’ouest, la ville de Bamako est sale a déploré Kader Maiga. Même pour le ramassage des ordures, un système de corruption s’est installé. Pour Kader on peut utiliser les ordures comme composts dans les champs et les jardins. Mieux, elles peuvent être utilisées pour l’électricité … Tout en reconnaissant que le gouvernement fait des efforts, il a insisté sur la responsabilisation des populations. Il a lancé un cri de détresse par rapport au fleuve Falémé un affluent du fleuve Sénégal qui côté malien est sur le point de devenir un fleuve mort par la faute des orpailleurs qui utilisent cyanure et mercure pour la recherche de l’or. IL n’ya plus de poisson dans le fleuve où on pouvait pêcher des capitaines à l’époque a ajouté Kader la mine serrée.

Pour ce qui est de la lutte contre la corruption qui est revenue dans son argumentaire, il a martelé que certains leaders syndicaux font tout pour saboter les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. S’agissant de l’armée, il a salué les efforts des autorités de la transition qui sont en passe de doter le Mali de l’une des armées les plus puissantes de la sous-région. Mais, il a insisté sur l’entretien du matériel. Avant de mettre en garde les militaires qui en temps de paix volent les armes et les munitions pour les revendre aux ennemis du Mali.

La MINUSMA

Pour ce qui est de la Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), le leader politique a dénoncé son manque de neutralité. A en croire Kader les postes clés de la mission onusienne sont composés de cadres de la France. Ce qui explique son double jeu. Sinon comment comprendre qu’avec un budget de plus d’un milliards de dollars, plus de 13289 militaires, la MINUSMA ne puisse pas ramener la paix au Mali, ce qui veut dire qu’il y’a anguille sous roche. Si l’objectif de la MINUSMA c’est de ramener la paix au Mali pourquoi ne désarme t-elle pas les ex rebelles ? Pourquoi les civiles continuent à mourir ? s’est interrogé Kader Maiga. A l’en croire à chaque fois que l’armée tente de marquer des points vers Kidal la MINUSMA met en place une zone tampon. Mieux quand les combattants de la plateforme ont voulu investir Kidal, la MINUSMA a soutenu la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), bras armé de la France au Mali. Pour Kader, il faut appliquer le Désarmement, la Démobilisation, la Réinsertion seule condition pour ramener la paix au Mali. Si aujourd’hui les Maliens réclament le départ de la MINUSMA ce qu’elle a échoué a fait savoir Abdel Kader Maiga. Abdel Kader Maiga a aussi décrié l’hypocrisie de l’ancien patron de la MINUSMA le tchadien Mohamed Saleh Annadif.

Le comportement de la CMA

Pour ce qui est de la CMA, Abdel Kader Maiga n’a pas été avare en propos, il a dénoncé les agressions verbales et les intimidations de la CMA. Tout simplement parce que des avions de chasse de la puissante force aérienne malienne ont survolé Kidal, les leaders de l’ex rébellion ont fait passer deux communiqués pour tromper l’opinion publique nationale et internationale. Ce que la CMA doit savoir ce que la ville de Kidal fait partie intégrante du Mali a renchérit Kader Maiga. Avant de demander solennellement à la CMA de déposer les armes et de rejoindre le Mali. L’Etat malien a tout fait à la CMA entre 2013 et 2023 mais en échange elle n’a pas fait preuve de bonne foi. Si la CMA n’entend pas déposer les armes, il faut faire la guerre, c’est l’opinion de Abdel Kader Maiga. Sinon, si un régime démocratique revient la France va tenter de revenir et essayer de remettre en selle la CMA. Pour lui, il faut que les ministres de la CMA qui sont membres du gouvernement clarifient leurs positions, si la CMA fait un communiqué, qu’ils fassent un contre communiqué pour se démarquer ou rendre le tablier c’est aussi simple comme bonjour. Avant de demander l’abrogation de la loi d’entente nationale car l’impunité doit cesser au Mali.

Badou S. Koba

Commentaires via Facebook :