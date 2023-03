Santé : Les infections génitales, causes et conséquences chez la femme, selon Dr. Ramata Diallo de la clinique La Renaissance»

Les infections génitales représentent pratiquement un réel danger pour la santé de l’homme. Elles touchent principalement les femmes, mais les hommes ne font pas exception. En Afrique et surtout au Mali, il est difficile pour les personnes atteintes de ces pathologies d’en parler par peur d’être stigmatisées. Pour en savoir plus, nous avons approché le Dr Ramata Diallo de la clinique «La Renaissance» du quartier Marseille sur les causes, conséquences et symptômes liée à ces infections génitales, qui peuvent entrainer entre autres la stérilité chez la femme.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), plus d’un million de personnes contractent une IST. Elle estimait, en 2020, à 374 millions le nombre de personnes ayant contracté l’une des quatre IST suivantes : chlamydiose (129 millions), gonorrhée (82 millions), syphilis (7,1 millions) et trichomonas (156 millions).

Les infections génitales sont plutôt fréquentes chez la femme, qui peuvent les contracter lors de rapports sexuels non protégés, mais pas toujours. Dr Ramata Diallo a bien voulu répondre à nos questions sur le sujet.

Le Témoin : pouvez-vous nous définir les contours de l’infection génitale féminine ?

Dr Ramata Diallo : L’infection génitale féminine est une infection provoquée par des germes pathogènes au niveau de l’appareil génital de la femme, d’où une infection des organes génitaux. Nous avons deux types d’infections, à savoir : l’infection génitale basse et l’infection génitale haute. Les infections génitales basses représentent la vaginite, bartholinite et vulvite. Les infections génitales hautes s’intéressent aux organes génitaux internes de la femme à savoir l’utérus, la trompe et les ovaires.

Le Témoin : Comment peut-on savoir si une personne est atteinte d’une infection génitale, quels en sont les symptômes ?

Dr Diallo : les symptômes sont nombreux, ils se caractérisent par un écoulement vaginal anormal blanchâtre (leucorrhée), épaisse ressemblant à du lait caillé, un fluide abondant, jaunâtre et malodorant. Il y a aussi les démangeaisons, les sensations de brûlure au niveau du vagin ou de la vulve, des douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie), les difficultés à uriner, les grandes lèvres gonflées et rouges. Si vous présentez l’un de ces symptômes, il est préférable de vous rendre dans un hôpital, afin de traiter à temps le problème.

Quelle sont les causes principales des infections génitales chez la femme ?

La cause principale d’une infection génitale chez la femme est représentée par des rapports non protégés parce que la plupart des infections de la femme naissent des Infections Sexuellement Transmissibles (IST). L’infection génitale la plus fréquente chez la femme concerne le vagin et est représentée par une infection à champignons (mycose vaginale). Mais aussi les toilettes vaginales excessives avec le savon acide qui détruit la flore du vagin composée de bacilles qui assurent la défense immunitaire du vagin. Le port des sous-vêtements serrés à tissu synthétique favorise également la survenue des infections. En dehors des rapports sexuels, Il y a certaines maladies qui affaiblissent l’organisme et qui pourraient être responsables des infections notamment la grossesse, qui est responsable d’une hyper acidité et qui, par ce biais, peut entraîner des infections surtout d’ordre myosite, puis le VIH et le diabète.

Quelles sont les conséquences liées à cette pathologie ?

Si elles ne sont pas traitées tôt, elles peuvent avoir de graves effets, tels que des infections pelviennes sévères qu’on appelle péritonite ou pelvipéritonites, l’infertilité empêchant la femme de concevoir par obstruction des trompes et rendre stérile le patient. Elles peuvent aussi entraîner le développement du cancer du col de l’utérus

Comment prévenir et traiter les infections génitales féminines ?

Afin d’éviter toutes formes d’infections vaginal, il faut que les femmes se limitent à 1 ou 2 toilette intime par jours maximum, utiliser un savon doux non parfumé ou des produits d’hygiène intime (ne pas nettoyer l’intérieur du vagin). En période des règles, changer régulièrement de tampons(coton) ou de protection hygiénique, bien sécher la vulve après chaque toilette. Aux toilettes, il faut s’essuyer d’avant en arrière pour éviter de ramener les germes de l’anus vers le vagin. Il est recommandé d’éviter de porter des vêtements trop serrés et de privilégier les sous-vêtements en coton. Si vous avez un partenaire sexuel irrégulier ou inconnu, il faut vous protéger. Le traitement d’une infection génitale chez la femme est dans la majorité des cas très efficace, mais il faut l’entamer le plus vite possible. Les infections sont traitées par antibiotiques et les médicaments antiviraux sont parfois utilisés. Dans le cas d’une infection génitale chez la femme, le partenaire doit effectuer aussi le traitement.

Aly Poudiougou

