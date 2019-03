Je vous envoie cette lettre pour vous mettre au courant de mes nouvelles et recevoir les vôtres. Grand-père, Dieu merci, je suis bien arrivé à la grande ville. Tout va bien pour le moment à mon niveau. J’espère que ma lettre vous trouvera dans le même état.

Cher grand-père, je vous informe que j’ai déposé mes bagages au petit village “Mali Tribune”. “Mali Tribune” est un beau village. Une véritable tribune sous laquelle désormais tous les mardis, je vous adresserai cette lettre pour vous informer de ce qui se passe au Mali. Cela afin de recevoir votre attention, conseil voire des actions.

Grand-père, si je vous disais que tout va bien, il s’agissait de mon voyage du village à la grande ville. Sinon réellement, tout le Mali est attristé. Nous avons perdu plus d’une vingtaine de militaires lors d’une attaque contre le camp de Dioura, (Teninkou Mopti). C’était vraiment triste. Négligence et inattention sont au banc des accusés. Les langues en colère ont parlé, encore des promesses. Oui grand-père encore des promesses, sécurité, santé, protection, développement entre autres.

Après Dioura, cher grand-père, un inoubliable crime a été commis, hommes, femmes et enfants. Le peuple tout entier était au regret le samedi passé.

Cher grand-père, je vous demande de prier pour le Mali. Le Centre s’enflamme. Les dogons sont victimes d’attaques terroristes et les peulhs victimes d’attaques de milices donsos (chasseurs). Un véritable carnage où celui qui tue ne sait plus pourquoi il tue et la victime non plus ne sait pas pourquoi elle est occise. Gémissons grand-père! Paix aux âmes de tous les enfants du Mali victimes de ces tueries.

Espérant que la lettre vous trouvera en pleine forme, je vous prie de transmettre mes salutations à ma grand-mère, mes oncles et toutes mes tantes. Grand-père n’oubliez pas de tirer le chapelet pour moi et le Mali. Je vous reviendrai. A la semaine prochaine. Inch’Allah !

La lettre de Koureichy

