La liste des bénéficiaires de la 2e tranche des 12 566, tant attendue, est finalement publiée. Mais plus que jamais, aucune liste n’a fait autant de polémique que celle-là. Du moins, elle fait la Une de l’actualité du fait de la sélection parmi les bénéficiaires, des enfants des autorités de transition qui ne remplissent point les critères d’attribution. Du coup, les autorités de transition au Mali sont sur le banc des accusés.

Sur la présente liste jugée frauduleuse, l’on peut lire les noms des enfants du Premier Ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, du Ministre des Affaires Foncières, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Brehima Kaméma. À ceux-ci s’ajoutent, les noms du Ministre Délégué Oumarou Diarra auprès du Ministre de la Santé et du Développement, chargé de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés ; des hommes politiques du M5, des activistes et vidéo mens très proches du Chef du gouvernement de transition.

Un scandale fumant

Cette mauvaise pratique n’est pas une première dans l’histoire des logements sociaux ; mais elle a plutôt surpris plus d’un. Dans la mesure où personne ne s’attendait à de telle posture de la part des autorités de transition au regard de leur promesse de poser les bases d’un Mali de justice et sans corruption. Mais loin de là, il a fallu qu’une telle situation se présente pour découvrir le vrai visage de ceux-là mêmes que les maliens attendaient beaucoup.

En se comportant de la sorte, bon nombre de nos concitoyens doutent du combat d’un ‘’Malikoura’’ pour la transparence dont font montre les autorités actuelles. Les enfants de Ministre ont-ils besoin de logements sociaux ? Sur quelle base les a-t-on attribués des logements sociaux ? Les autorités de transition ne pouvaient-elles pas s’abstenir de cette mauvaise posture ? Des questions qui méritent des réponses.

En attendant la version des autorités compétentes sur l’authenticité de cette liste à scandale, l’on assiste à un tollé général au sein de l’opinion publique nationale. Car en attribuant des logements sociaux aux enfants des membres du gouvernement et à leur proches, on suppose que le département l’Urbanisme et de l’Habitat a foulé au pied les conditions d’attribution des logements dits sociaux, mais aussi les textes en la matière. Ce qui constitue une atteinte aux efforts consentis pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pauvreté à travers l’attribution par la manière la plus transparente desdits logements aux nécessiteux.

Selon les informations, c’est le Ministre Kaména qui serait à l’origine de la composition de cette liste à polémique par la Commission d’attribution. Pire encore, il l’aurait unilatéralement élaborée sans l’implication de l’Office Malien de l’Habitat (OMH).

En effet, cette mauvaise méthode du Ministre Kamema risque de souiller l’image des autorités de transition au moment où elles bénéficient du soutien de la population pour faire face aux sanctions économiques infligées au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA.

Adama Coulibaly

