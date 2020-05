Presqu’un an, que les 3 743 logements sociaux de N’tabacoro et de Kati Sikoro ont été attribués. Face aux grincements de dents liés aux questions d’eau et d’électricité, l’Office malien de l’habitat (OMH) promet la fin du calvaire pour bientôt.

En mai 2019, les 3 743 logements sociaux réalisés à N’tabacoro et Kati Sikoro ont été attribués. Parmi les nouveaux bénéficiaires, certains ont eu la chance de se brancher à l’eau et vivent aujourd’hui dans leurs nouvelles habitations. Les fils électriques sont transportés jusqu’aux maisons. Les fils aussi vont jusqu’au site. Toutefois, l’un des transformateurs qui doit conduire le courant électrique se serait grillé. Les travaux sont finis à 90 %.

Approché par nos soins, L’ingénieur en chef impute l’absence du courant à la panne survenue au transformateur qui doit être réparée par l’entreprise en charge de ce volet. Aux dires de l’ingénieur, “tout va rentrer dans l’ordre dans quelques jours grâce à l’implication du DG de l’OMH”.

L’adduction d’eau, selon l’ingénieur, entre dans le cadre de ce qu’il appelle les travaux “hors site” qui concernent globalement la sortie des voies, la construction des grands collecteurs, l’électricité et l’eau. Ce volet doit être financé par l’Etat. Les grands collecteurs et les différents ponts préfinancés par l’entreprise adjudicataire sont déjà terminés. Une partie de l’adduction d’eau est aussi finie et réceptionnée. Des occupants ont été branchés.

Tout le problème dans les branchements à l’électricité est dû à la panne de transfo qui est en passe d’être réglée. Selon l’ingénieur en chef de l’OMH, un millier de compteurs ont été distribués à ce jour.

L’ingénieur en chef promet que dans un bref délai, au moins 90 % du site aura de l’électricité. En tout état de cause, l’Etat à travers le ministère de l’Economie et des Finances, est fortement engagé à soulager les bénéficiaires des logements sociaux de N’tabacoro et de Kati Sikoro. Tout devrait être débloqué à ce jour n’eut été le Covid-19.

Abdrahamane Dicko

