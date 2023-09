African entertainment awards USA 2023 : Plusieurs artistes maliens nominés

Pour la 9è édition des African Entertainment Awards USA 2023 (AEA-USA), plusieurs artistes sont nominés dans plusieurs catégories.

Les nominations pour la cérémonie des African Entertainment Awards USA 2023 viennent d’être dévoilées. Plusieurs stars de la musique africaine font partie des nominés. Dans le lot des 15 meilleurs artistes masculins francophone, nous avons Sidiki Diabaté (Best Francophone Male Artist), Iba One (dans la catégorie Best Hip Hop/Rap Artist et Best Francophone Male Artist). On note également des artistes comme Fally Ipupa (Best Music Video), Waly Seck, Serges Beynaud, Soul Bangs…

Les meilleurs artistes francophones féminins maliennes nominés sont entre autres la franco-malienne Aya Nakamura, Safi Diabaté, Mariam Ba. Dans cette catégorie, elles sont en compétition avec plusieurs stars africaines telles que Viviane Chidid, Charlotte Dipanda, Josey, Blanche Baily, Mananba Kanté…

Le Mali figure parmi les équipes du « Best African Male Football Team ».

La grande cérémonie de cet événement prestigieux se tiendra le 11 novembre 2023 au New Jersey, aux Etats-Unis. Les AEA-USA jouent un rôle crucial dans la promotion de l’exploitation efficace du riche potentiel de l’Afrique dans les domaines de l’art, de la musique et de la culture. Les AEA-USA s’efforcent d’aider les artistes africains à réaliser leur plein potentiel à l’échelle mondiale.

Ci-dessous, vous trouverez le lien pour voter : https://vote.aeausa.net

Mohamed Guindo

