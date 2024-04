C’est l’Esplanade du Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba qui a abrité, le week-end dernier, la 7ème édition du Festival International ‘’Holà Bamako’’ avec à la tête d’affiche, des artistes mégas stars comme Salif Keïta et Tiken Jah Fakoly. Ainsi, en prélude dudit rendez-vous culturel, l’Ambassade du Royaume d’Espagne au Mali, l’organisatrice de l’évènement a animé une conférence de presse dans ses locaux à l’ACI 2000 le jeudi 11 Avril dernier. Occasion pour l’Ambassadeur SEM. Antonio Guillen de détailler le contenu de cette 7ème édition de ’’Holà Bamako’’.

Sous le thème : « Mali-Espagne, deux cultures une musique », la 7ème édition du Festival de Musique ‘’Holà Bamako’’ a eu lieu les 19 et 20 Avril dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba. Elle a tenu toutes ses promesses avec des artistes de renom, tels Salif Keïta, Tiken Jah Fakoly, Abdoulaye Diabaté, Faty Kouyaté, Iba One, Lil Dou, Binguini Bakhaga et Tonton Pal et le groupe espagnol de musiciens ‘’Las Ginebras’’.

En effet, le Festival ‘’Holà Bamako’’ est un rendez-vous culturel qui se maintient depuis des années maintenant. Ce, faisant, il fait partie désormais des évènements culturels les plus attendus au Mali.

Lors de la conférence de presse de lancement, l’Ambassadeur d’Espagne au Mali, Antonio Guillen a souligné que l’objectif de ce festival est de promouvoir la culture en général, aussi, placer la musique au centre pour unir les peuples et rapprocher beaucoup plus les Communautés. « C’est avec la parole de la musique qu’on est capable de se réconcilier entre les êtres humains et les pays aussi. Donc c’est important. La musique, nous unit » a-t-il clarifié. En plus que, cet évènement est une expérience inoubliable, remplie de rythme, d’émotion et de plaisir pour toute la communauté.

A savoir que les 6 premières éditions de ce rendez-vous culturel se sont tenues au Musée National de Bamako. Pour cette fois-ci, il s’est déroulé sur l’Esplanade du Palais de la Culture. L’explication de cette mutation, selon les organisateurs, est purement d’ordre administratif, en outre pour des raisons d’espace pour accueillir plus de mélomanes bamakois.

Comme les précédentes éditions, la 7ème édition du Festival International ‘’Holà Bamako’’ a été un franc succès. Cela, comme on pouvait s’y attendre, avec les artistes habitués à la scène internationale, qui ont été à la hauteur. Vivement la 8ème édition !

Mariam Sissoko

