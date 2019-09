Le 27 septembre 2019, l’artiste musicien Abdoulaye Diabaté organise au Centre international de Bamako un concert gratuit dont le dividende sera attribué aux déplacés du Mali. Cette œuvre caritative de l’artiste appelle à toutes les bonnes volontés pour appuyer et soutenir ces personnes en situation de vulnérabilité à cause de l’exil.

–Maliweb.net- Abdoulaye Diabaté et son frère Modibo Diabaté en partenariat avec l’association des enseignants déplacés, ont animé un point de presse ce 10 septembre 2019 au Palais de la Culture afin d’annoncer le concert qu’ils comptent organiser ce 27 prochain dont les retombées pécuniaires vont revenir aux déplacés.

En effet pour la cause des déplacés, Abdoulaye Diabaté du haut de ses 40 ans d’une brillante carrière artistique et musicale, le célèbre griot de Ségou se mobilise avec son petit frère Modibo Diabaté et l’association des enseignants déplacés du nord pour venir en soutien à l’ensemble des déplacés du Mali.

Une noble initiative qui mérite d’être accompagnée quand on sait que l’artiste a été approché par l’association pour les épauler dans leur mission qui consiste à assister ces personnes contraintes à se déplacer pour des raisons sécuritaires.

Au-delà des personnes venant des régions du nord du pays, le cercle s’est malheureusement élargi, aussi il s’agit des personnes déplacées de par le pays notamment les zones fragilisées par la crise que traverse le pays.

En organisant cette soirée placée sous le parrainage du président de l’APCAM, Bakary Togola, les organisateurs espèrent mobiliser le maximum de fonds qui sera attribué aux déplacés, une quête ouverte pendant le spectacle.

Le concert du 27 septembre est donc un élan patriotique de deux artistes, des griots qui se complaisent dans leur rôle primaire c’est à dire conciliateur en jouant leur partition dans la construction de l’édifice nationale. ‘Pour une Nation debout, chacun compte d’où l’essence de cette initiative’ a fait savoir Abdoulaye Diabaté, qui, attristé et ému par la situation des déplacés, lance un appel à la mobilisation pour les soutenir. Monsieur Diabaté n’a pas manqué d’en appeler à l unisson des cœurs pour la paix au Mali.

Le président de l’association, Dramane Coulibaly et ses camarades Hama Toure, ont fortement salué l’artiste et son frère pour leur accompagnement et assuré de faire bon usage de fonds qui seront récoltés.

L’association répond au nom de tout un collectif de déplacés qui sont 111000 à travers le pays dont 190 élèves relevés au niveau de l’association qui représente 170 associations de déplacés.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

