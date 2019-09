Médaillé de l’ordre du mérite décerné par l’État malien en 2016, Master Soumy est un “grand“ parolier, rappeur et activiste. Il a longtemps été une voix pour les sans voix et un revendicateur des droits de l’Homme. Activiste, il est au service de ses compatriotes.

Né le 29 novembre 1983 à Sokorodji, en Commune VI, Master Soumy, de son vrai nom Ismaïla Doucouré, est un artiste rappeur malien, juriste de formation et entrepreneur culturel. Il s’est imposé en un temps record comme un des leaders incontournables du mouvement hip-hop malien. Dès son jeune âge, il a embrassé la musique et l’activisme.

Son engagement pour la cause des démunis et contre la mauvaise gouvernance sont autant d’atouts qui lui confèrent le statut de rappeur et d’activiste le plus simple et le plus accessible pour ses fans. Un engagement qui se manifeste naturellement sur son premier album, “Tounkaranke” (l’émigré), sorti en mars 2007. Le succès de cet album est immédiat : 5000 exemplaires sont écoulés en quelques semaines.

Un album musicalement riche, un flow rare, un concept béton et des textes devenus pour les jeunes maliens de véritables psaumes, vont permettre à Master Soumy d’obtenir le Mali Hip-hop Awards du meilleur parolier pour l’année 2008-2009, ainsi que le Tamani (Victoire de la musique malienne) du meilleur artiste rap de 2009.

La marque de fabrique musicale de cet artiste au style plus original est simple : un mélange de tempo rap, d’instruments traditionnels et de guitare acoustique. C’est cette formule améliorée qu’il reprend en 2009 pour la sortie de son deuxième album intitulé “Sôsôribougou“ (quartier spontané). Plusieurs tournées avec des producteurs indépendants, mais aussi avec une société de téléphonie dont il signe la musique et les paroles d’un spot publicitaire devenues un classique.

Aussi, en 2011, son 3è album “Saraka” (le Sacrifice) remporte le trophée du meilleur album lors du Hip-hop. Artiste désormais reconnu, Master Soumy est aussi ingénieur son et compositeur. Master Soumy est aussi titulaire d’une Maîtrise en droit des Affaires obtenue à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Mali.

Ambassadeur de la liberté d’expression au sein d’un collectif panafricaniste regroupant 7 pays de l’Afrique de l’Ouest, avec des artistes comme Didier Awadi du Sénégal, Smokey du Burkina Faso et Soumbill de la Côte d’Ivoire, etc., Ambassadeur de bonne volonté, meilleur ambassadeur du rap malien au Mali Hip-hop Awards 2016. Détenteur de plusieurs autres distinctions, sort son quatrième album intitulé “Gweleka”. Cet album, un véritable rap urbain du Mali, remporte le trophée du meilleur ambassadeur du rap malien.

