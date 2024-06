Devant s’exercer sur une durée de 18 mois, la phase de liquidation de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), qui a débuté le 1er janvier dernier, prendra fin finalement le 31 décembre prochain.

L’information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, vendredi dernier dans les locaux de son département, lors de la réunion ministérielle du Comité de pilotage de la mise en œuvre de la résolution 2690 sur le retrait de la mission onusienne.

A la date du 31 décembre 2023, le retrait de la Minusma est effectif. «Après cela, nous sommes entrés dans la phase de liquidation qui consiste essentiellement à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permet le retrait du matériel, la fermeture des comptes et toutes les tâches administratives qu’on doit faire pour consacrer le retrait définitif. de la Mission», a expliqué le ministre chargé des Affaires étrangères au terme des échanges. A ce sujet, Abdoulaye Diop a fait savoir qu’une entité de liquidation de la Minusma a été mise en place et qui est constituée d’une petite équipe chargée essentiellement de ces tâches logistiques et administratives.

Il dira par la suite que la réunion visa essentiellement à valider un certain nombre de requêtes de la Minusma par rapport à la réexportation de certains matériels ou des convois sur lesquels les doivent faciliter. La mission onusienne a également fait « des demandes relatives à la sécurisation de la petite unité qui est sur place ». «Donc, la rencontre avait essentiellement pour objectif de pouvoir valider certaines de ces demandes qui avaient fait l’objet d’examen au niveau technique et qu’il fallait faire remonter au niveau du Comité de pilotage», a expliqué le ministre Diop.

Il s’agissait également de se mettre d’accord sur un certain nombre de convois qui doivent quitter notre pays. «Il y a aussi d’autres questions qui sont relatives à la douane», a ajouté le patron du département en charge des Affaires étrangères. Et de poursuivre : «c’était essentiellement pour pouvoir faire le point, donner ces autorisations pour que ces choses puissent se prolonger».

Rappelant que la phase de liquidation devait s’exercer sur 18 mois, Abdoulaye Diop a signalé que notre pays a trouvé que cette durée est longue. Ajoutant que cette phase doit pouvoir se conclure en fin 2024. « Tout est mis en œuvre en rapport avec l’entité de liquidation de la Minusma pour que nous puissions arriver à cette échéance pour pouvoir conclure définitivement la présence de ce qui reste de la Minusma. sur notre territoire», a assuré le ministre Diop. Et de déclarer que l’objectif de la réunion était également de s’assurer que «nous sommes en phase par rapport au respect de cette échéance».

«Nous avons bon espoir qu’à la date du 31 décembre 2024, nous allons pouvoir conclure également cette phase de liquidation pour clore définitivement ces présences militaires et autres des Nations unies via la Minusma», a ajouté le ministre. Abdoulaye Diop souligne ensuite que la présence des Nations unies après le 31 décembre prochain devrait se limiter à travers celle de ses fonds, programmes et agences.

Bembablin DOUMBIA

