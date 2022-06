Les membres du Conseil de Sécurité des Nations unies doivent décider d’ici la fin du mois du renouvellement du mandat de la Minusma.

Alors que l’armée française poursuit son désengagement avec la rétrocession de leurs bases aux Famas, le Conseil de Sécurité se penche sur la situation politique et sécuritaire du pays. L’émissaire de l’Onu au Mali a fait une analyse de la situation politique et sécuritaire du Mali aux membres du Conseil avant l’ouverture des débats sur le renouvellement ou non du mandat de la force onusienne.

Pour le renouvellement, le Mali a fait des observations et posé des conditions. Selon le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l’appui au rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire. « Le Mali trouve indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique », précise-t-il. « Dans ce contexte, le mandat de la Minusma doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes ».

Ousmane Mahamane

