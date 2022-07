Tout en prenant acte de la résolution adoptée le 29 juin dernier par le Conseil de sécurité de l’ONU, renouvelant d’un an supplémentaire le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali (MINUSMA), le Gouvernement de Transition n’entend pas exécuter certaines dispositions.

Le Gouvernement du Mali s’est exprimé en faveur du renouvellement du mandat de la MINUSMA, tout en formulant clairement ses attentes et ses fortes réserves pour le nouveau mandat de la MINUSMA. Mais, force est de constater que certaines de ses fortes réserves ont tout simplement été ignorées dans la version finale de la résolution.

Dans sa déclaration explicative, l’Ambassadeur Représentant permanent du Mali à l’ONU a clairement fait savoir aux membres du Conseil la position du Gouvernement du Mali après l’adoption de la résolution. Le diplomate Issa Konfourou a bien réitéré l’opposition ferme du Gouvernement du Mali à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l’exécution de son mandat dans le domaine des droits de l’homme.

« Le Mali a toujours coopéré de bonne foi avec la force onusienne depuis sa mise en place en 2013. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu’avec l’accord des autorités compétentes maliennes », a-t-il martelé. Avant d’ajouter que le Mali n’est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour des enquêtes de la MINUSMA sans l’accord préalable du Gouvernement. « Le Mali n’entend pas exécuter ces dispositions, malgré leur adoption par le Conseil de sécurité », a prévenu SE Konfourou.

Le gouvernement a précisé que les enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. « La MINUSMA a vocation à leur apporter l’assistance nécessaire à cet égard », a souligné l’Ambassadeur, mais « elle n’a pas vocation à se substituer au Gouvernement du Mali ».

Pour le bon déroulement de la mission, la délégation du Mali a appelé le Conseil de sécurité à permettre à la MINUSMA de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle est déployée au Mali, à savoir l’appui à la restauration de la sécurité et de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble de notre territoire, condition sine qua non pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens. « Les populations maliennes attendent de la MINUSMA qu’elle contribue à la recherche de solutions durables aux défis du Mali. Elles ne veulent pas que la MINUSMA devienne partie des problèmes. Elles ne veulent pas non plus que les droits de l’homme soient utilisés à des fins politiques cachées », a indiqué l’Ambassadeur.

SE Issa Konfourou a remercié, au nom du Gouvernement, les pays qui se sont abstenus lors du vote de cette résolution, et réitéré la reconnaissance du peuple et du Gouvernement à l’ONU pour son soutien constant aux efforts de sortie de crise. Il a également rendu hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d’honneur au Mali.

Cyril Adohoun

