ONU. Le colonel Abdoulaye Maïga avertit l’Algérie : « pour chaque balle tirée (…) nous réagirons par réciprocité »

A la tribune des Nation Unies, ce samedi 28 septembre 2024, le Colonel Abdoulaye Maïga a passé le message du Mali. Le vice-Premier ministre et porte-parole du gouvernement a exposé l’état global de la situation sécuritaire sous la transition, avant de dénoncer les « ingérences » de l’Algérie et de l’Ukraine en faveur des groupes armés terroristes dans le nord du Mali.

De nombreux succès remportés dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Selon le Colonel Abdoulaye Maïga, toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023. « Aujourd’hui, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis, les Forces de Défense et de Sécurité sont déployées sur l’ensemble du territoire national », a indiqué le ministre porte-parole du gouvernement à la 79e Assemblée générale de l’ONU.

Le Gouvernement malien, a confessé Abdoulaye Maïga, « reste conscient que la réponse uniquement sécuritaire a ses limites ». Raison pour laquelle, selon lui, le Gouvernement s’est doté d’une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés et la fourniture des services sociaux de base aux populations.

Malgré les succès des FAMA, le Colonel Maïga reconnaît que les « groupes criminels gardent encore une certaine capacité de nuisance », avec surtout le soutien de « sponsors étatiques étrangers ». Sur ces accusations, Abdoulaye Maïga pointe du doigt l’Ukraine. Des Officiels de ce pays, dit-il, ont avoué leur participation active à la « lâche attaque terroriste » contre une patrouille des militaires maliens, du 24 au 26 juillet 2024, à Tinzawatène, dans la région de Kidal.

Tout en rappelant la demande du Mali contre la France en août 2022, Abdoulaye Maïga demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies de « condamner l’agression de l’Ukraine contre le Mali » ; puis de prendre des mesures appropriées contre les autorités ukrainiennes.

De l’Ukraine à l’Algérie…

Contre l’Algérie, le porte-parole du gouvernement a d’abord donné l’impression d’une main amicale tendue en gants de velours au président algérien Abdelmadjid Tebboune. « Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de Son Excellence M. Le Président Abdelmadjid Tebboune ». Le 29 août 2024, a rappelé Maïga, lors d’une tournée dans le sud algérien, le président Tebboune a déclaré que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles qu’il « soutiendra et non desservira ».

Rappelant le rôle du Mali dans la lutte pour la libération de l’Algérie, le Colonel Maïga a salué le président algérien en ces termes : « Le peuple malien n’a pas été surpris par ces propos, qui indiquent, éloquemment votre panafricanisme ».

Sortant sa main de fer du gant de velours, le Colonel Maïga dénonce sur les « propos incongrus à l’égard du Mali (…) de deux (02) énergumènes diplomatiques » : Il s’agit, a-t-il nommé, du ministre algérien des Affaires étrangères et du Représentant permanent de l’Algérie à l’ONU. Le ministre algérien, à coups d’ingérence, selon Maïga, tente de « ressusciter » l’Accord d’Alger qui est « bel et bien mort ». A ce dernier, le porte-parole du gouvernement malien avertit : « le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l’adversité : pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. A bon entendeur, tant pis ! »

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

