Transition au Mali : Le Conseil de sécurité de l’ONU invite les autorités à respecter le calendrier relatif à l’organisation d’élections libres comme demandé par la CEDEAO

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a produit un communiqué de presse, le 4 novembre 2021, pour faire le compte rendu de la visite de ses membres au Mali et au Niger du 23 au 25 octobre 2021.

Au Mali, indique le communiqué de presse, les membres du Conseil ont réaffirmé leur plein appui à la médiation entreprise par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine (UA). Ils ont invité le Mali et la CEDEAO à poursuivre le dialogue. « Les membres du Conseil ont de nouveau appelé les autorités de transition du Mali à mener à bien la transition politique, à rétablir l’ordre constitutionnel et à transférer le pouvoir à des autorités civiles élues démocratiquement dans le respect du calendrier arrêté dans la Charte de transition et des engagements qu’elles avaient pris, et conformément aux décisions de la CEDEAO en date du 30 mai 2021 et du 16 septembre 2021.

Tout en relevant les efforts accomplis par les autorités de transition pour favoriser le dialogue et ouvrir la voie aux réformes, les membres du Conseil ont rappelé qu’il importait de respecter le calendrier relatif à l’organisation d’élections libres et régulières, comme demandé par la CEDEAO et la résolution 2584 (2021) et comme s’y étaient engagées les autorités de transition. Les membres du Conseil ont exhorté ces dernières à soumettre un calendrier électoral », révèle le communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU.

