Le Mali en deuil. Le président de l’Alliance pour la démocratie au Mali, parti Africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ), également membre du Conseil national de Transition (CNT), Pr Marimantia Diarra est décédé très tôt ce dimanche 23 juillet 2023 à l’âge de 75 ans, des suites de maladie à Bamako.

Cette disparition est une grosse perte pour la classe politique malienne et les militants et sympathisants du parti de l’abeille en particulier. Le Pr Marimantia Diarra était un grand commis de l’État qui a servi le pays à travers plusieurs postes de responsabilités élevées dont celui de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan de 2002 à 2004 avant d’être confirmé ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali de mai 2004 à septembre 2007.

Né dans le Cercle de Diéma en 1948, Marimantia Diarra était professeur d’enseignement supérieur de classe exceptionnelle. Titulaire d’un Doctorat en géographie et aménagement de l’Université de CAEN en France en 1985. D’où il avait décroché son Diplôme d’études supérieures spécialisées en Sciences et techniques régionales de l’environnement et de l’aménagement (DISTREA) dans la même, Université en 1983.

Auparavant il avait obtenu sa Maîtrise en Histoire et Géographie à l’École normale supérieure (ENSUP) du Mali en 1977 avant de s’envoler pour l’hexagone. Sur le plan politique, le Pr Marimantia Diarra fut ancien secrétaire général de l’Adema-PASJ et ancien 3ème vice-président du parti avant d’être élu à la tête de Ruche en octobre 2021. Sur le plan professionnel l’illustre disparu a dirigé plusieurs entreprises et organismes nationaux et internationaux notamment il fut Directeur général du Projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) du Mali de janvier 1993 à décembre 2002 .

En plus, l’ancien président de l’Adema-PASJ a été Vice-président du Comité national du crédit de 2002 à 2007, membre suppléant de la Conférence des ministres chargés des Finances de la zone Franc d’octobre 2002 à septembre 2007. Il fut Gouverneur suppléant pour le Mali pour plusieurs organismes internationaux de 2002 à 2007. Président du Conseil d’administration de la Banque commerciale du sahel (BCS-SA) depuis septembre 2 008.

Le 1er mars 2009, il est nommé représentant du président de la République et président du Conseil de surveillance du Millénium Challenge Account-Mali (MCA-Mali). Pr Marimantia Diarra a été consultante au profit de structures nationales, des Organisations non gouvernementales et des institutions internationales (FAO, Banque Mondiale, PNUD, UNSO, inter-coopération suisse…

La date et le lieu des obsèques du regretté disparu font l’objet d’une information ultérieure, selon un communiqué du Bureau exécutif national de l’Adema-PASJ.

Aboubacar TRAORE

