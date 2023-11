Police en deuil : Samba Bayo tué dans un accident

Le commissaire-adjoint de Kita est décédé dans un accident de la route. La collision survenue lundi dernier vers 17 h, dans un tournant, entre son véhicule et un camion-citerne a été extrêmement violente. Le jeune officier de police se rendait à Bamako pour rendre visite à sa maman dont il gardait la nostalgie.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Des jours durant, des messages de condoléances affluent au Commissariat de Kati qui a accompagné sa dépouille à Bamako où ses obsèques ont eu lieu. La levée du corps a eu lieu hier mardi à 16h à l’École nationale de Police Amadou Touré dit Ghandi.

« La vie est éphémère, mais perdre un être cher reste inoubliable. Je me souviendrai toujours de ta gentillesse et de ta bonté. C’est un ange qui est parti trop tôt. Mais on ne peut rien contre la volonté de DIEU. Dors en paix commissaire samba BAYO » a réagi Somita Keïta, son ami. « Les mots me manquent, la gorge serrée comme dans un mauvais rêve, un rêve dont je veux me réveiller mais hélas c’est la triste réalité.

Samba BAYO est parti pour toujours avec sa sagesse et sa gentillesse dans la jeunesse.

Je t’ai connu en 2002, de cette date jusqu’à ce que tu deviens inspecteur de police puis commissaire, tous ceux qui ton côtoyé comme moi ne se rappellent que du bien de toi de ton beau sourire, de ta serviabilité de ta loyauté, de ton respect, et de ta piété. Inchallah le paradis sera ta demeure éternelle » a relevé Lassana Samaké inconsolable

