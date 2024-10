3e édition de la grande compétition “développe-couche et de bras de fer” de l’AGBM CIII et IV : Sidy Békaye Konaté dit Ben champion

Le bureau des communes III et IV du district de Bamako de l’Association des gros bras du Mali (AGBM) a organisé le dimanche 13 octobre dernier, à la place Can de Lafiabougou, la 3e édition de la grande compétition de développé-couché et de bras de fer. A l’issue de la compétition, Sidy Békaye Konaté dit Ben du centre Matrix de Sébénikoro s’est adjugé le trophée de l’épreuve de développé-couché en poussant un poids de 250 kg tandis que l’épreuve de bras de fer a été remportée par Mahamadou Koïta dit Banancoroni Baba au dépens de Diakaridia Samaké dit Dia.

L’événement s’est déroulé en présence de colonel Ibrahim Traoré, représentant de la délégation spéciale de la mairie de la Commune IV, Kékouta Sissoko, président de l’Association des gros bras du Mali (AGBM), Mamady Kéita, représentant de la société “Premier Bet”, sponsor de la compétition, le capitaine Oumar Maïga, représentant du Secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, Moussa Camara dit Wara, président des communes III et IV de l’AGBM, ainsi que plusieurs responsables sportifs de la Commune IV.

Cette 3e édition a regroupé les athlètes des différents centres de musculation des six communes du district de Bamako. Les athlètes se sont affrontés dans deux épreuves différentes : développé-couché et de bras de fer.

Après les différents tours de l’épreuve de développé-couché, Sidy Békaye Konaté dit Ben du centre Matrix de Sébénikoro s’est imposé en soulevant un poids de 250 kg, suivi de N’Faly Alou Daniko dit Le Roi avec un poids de 240 kg. La 3e place est revenue à Habib Sacko dit Madar.

Dans l’épreuve de bras de fer, c’est Mahamadou Koïta dit Banancoroni Baba qui s’est imposé en finale face à Diakaridia Samaké dit Dia. La 3e place est revenue à Moussa Coulibaly. Les vainqueurs des deux épreuves (développé-couché et bras de fer) ont remporté chacun une somme de 100 000 F CFA. Quant aux vaincus, ils ont reçu chacun une somme de 75 000 F CFA. Les deux 3es des deux épreuves ont reçu une somme de 25 000 F CFA.

A la fin de la compétition, Moussa Camara dit Wara, président des communes III et IV de l’AGBM du district de Bamako a remercié les partenaires plus particulièrement Premier Bet pour leur accompagnement dans la réussite de la compétition. “Il est important de rappeler que l’AGBM est un instrument de lutte contre la violence et le banditisme. Elle est fondamentalement un outil de socialisation de la jeunesse en difficulté de repères. L’AGBM a trouvé en la société Premier Bet, un partenariat efficace et de confiance. En ce temps de recouvrement de la souveraineté nationale dont la jeunesse est fer de lance, il nous plait de dédier cette 3e édition de notre activité sportive à la frange combattante que représente l’Armée nationale”, a-t-il expliqué.

Le représentant de la société “Premier Bet”, Mamady Kéita, a félicité les organisateurs pour la réussite de l’événement. “En tant que partenaire exclusif, concourir à l’organisation de cette nième compétition représente pour nous une opportunité d’apporter une plus-value à la discipline au Mali, qui est le développé-couché et le bras de fer, une discipline bien qu’existante, mais très peu mise en valeur au profit des autres disciplines sportives au Mali. De ce fait, contribuer à sa visibilité et à son encadrement reste un honneur pour nous”, a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter que la société Premier Bet s’est engagé non seulement de promouvoir le sport dans sa généralité au Mali, mais aussi d’assister les populations pour l’accès aux besoins sociaux de base. Mahamadou Traoré

