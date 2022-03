Nous formions notre équipe de campagne pour l’élection présidentielle de 2012, j’ai proposé que l’on engage Adam Thiam pour la communication. Notre candidat était réticent mais a fini par se ranger à l’avis de la majorité. J’ai établi le contact, la magie s’est opérée toute seule: Dioncounda Traoré ne pouvait plus se passer des services d’Adam Thiam.

Plus tard, devenu président de la république par intérim et ayant d’énormes difficultés, pas que communicationnelles (il changera plusieurs fois ses chargés de la communication dont certains étaient brillants cependant).

Ibrahim Boubacar Keita prendra à l’ancien chef d’Etat par intérim son conseiller à la communication, Adam Thiam!

Pour le féliciter je dis à Adam:” félicitations, tu es remonté de « Scylla en Charybde! » Et, imperturbable, sourire narquois, Adam de me renvoyer: « Mohamed a dit pire, il m’a dit qu’avant j’étais inutile mais que maintenant je deviens nuisible!” Et nous sommes partis tous les deux d’un grand rire complice!

Et Bah Ndaw l’a gardé à son arrivée comme président de la Transition.

C’est que Adam n’était pas qu’une plume à nulle autre pareille, Adam n’était pas qu’un grand professionnel de la communication qui avait des connections partout dans le monde, Adam était aussi le meilleur conseiller qu’on puisse avoir: il dit tout, même ce qu’on ne peut pas dire, il le dit avec la profondeur de l’avis éclairé, il le dit avec la souplesse du mot sincère et amical! Il soulage et propose des pistes pour s’en sortir.

Si Alpha Oumar Konaré, ancien Président de la République du Mali et Président de la Commission de l’Union Africaine l’a choisi comme Conseiller à la Communication et porte-parole, c’est que Adam Thiam était frappé dans un métal pur! Adam admirait et respectait profondément le Président Konaré.

Mais Adam Thiam aimait tous ses chefs en retour. Adam Thiam était entier en cela: il avait besoin d’aimer pour aider; pour aider il lui faut aimer et il trouvait en chacun les raisons pour l’aimer. Dès lors qu’il avait trouvé ces raisons son amitié devenait sincère, sans démagogie!

Cette empathie, cette générosité, il la portait en lui, au plus profond de lui-même. Combien d’enfants a-t-il aidés, élevés comme les siens propres? Et il les adorait , il en était fier, louait leur intelligence, les poussait à être meilleurs, les suivait pour aider à les installer quand il pouvait? Et ce n’est pas qu’il en avait toujours les moyens: il avait dû avoir besoin d’argent pour faire face à des situations difficiles. Son arme destructrice: la dérision. Je lui fais le reproche un jour qu’il ne prenait pas mes appels et ne me rappelait pas après, il me dit en riant qu’il a peur de décrocher le téléphone car il évitait ses nombreux créanciers! Souvent il écrivait même dans ses billets qu’il publiait et qui était attendu du public qu’il risque d’abandonner la mosquée à cause d’un créancier qui y va aussi tous les vendredis!

Dans ses écrits pétris d’une douce dérision, Adam Thiam n’épargnait pas ses enfants, les enfants de ses amis, ses amis et ses proches, bref, tous ceux qui lui tenaient à coeur et à qui il exprimait son infini attachement et son amitié. Je ne les citerai pas, Adam Thiam avait un coeur immense, beaucoup de gens y avaient leur place. Comme à sa table! Comme sur son toit où nous débarquions à tout moment du soir pour écouter de la musique, les prêches de Cheikh Soudeiss pendant le mois de Ramadan, pour des échanges parfois très animés sur la vie de la nation, sur les différentes crises que notre pays a traversées…

Puis Covid et la mort sont arrivés et ils ont traîtreusement arraché le pilier. A ma petite sœur Djénéba, ta compagne fidèle, à vos enfants Raki, Jaffar, Thierno, Aye et tous les autres qui t’adoraient tous! À tes frères et sœurs, parents et amis… Nous laissant à notre tristesse et à nos larmes! À nos souvenirs impérissables de toi!

Se peut-il que je n’aie dit que de bonnes choses sur Adam Thiam?

Hé, Adam, tu nous empêches de dormir!

Dors en paix dans la grâce du Seigneur!

Moustaph.

