Une dame quittant son domicile à Titibougou pour se rendre à son service a été braquée par deux hommes qui étaient sur une moto. C’est survenu au niveau de l’usine des nattes, aux environs de 07 heures, dans la matinée du 27 avril 2020. Ces individus disposaient d’un pistolet automatique et ils ont retiré la moto Djakarta de la femme plus son sac à main contenant une somme d’argent et d’autres objets divers. Mais ces bandits armés ont été arrêtés suite à un accident de la circulation routière qu’ils ont eu. Ils ont été identifiés par l’équipe de constat du commissariat du 12e arrondissement qui était sur le lieu de l’accident après être alerté. Ensuite les éléments de la brigade des recherches, conduite par le commandant Danséni Koné, ont été également dépêchés sur le lieu de l’accident. Une fois au commissariat, ils ont plaidé coupables et déclaré qu’ils exercent maintenant leur métier très tôt le matin et dans les zones reculées, suite au couvre-feu. Ils avaient un revolver garni de trois balles, de deux téléphones portables et de deux motos Djakarta, dont celle de la victime. Après être déférés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune Il du District de Bamako, ce dernier leur a mis sous mandat de dépôt.

Le Commissaire Divisionnaire Hamadou AG Elmehdi et ses hommes viennent de réaliser deux exploits en espace d’une semaine. Et le Commissaire compte sur la collaboration de la population pour mieux accomplir son devoir.

