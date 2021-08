Inondations du week-end dernier à Bamako : Un bilan lourd

Le week-end dernier, précisément dans l’après-midi du samedi, une forte pluie s’est abattue sur Bamako. Elle a drainé des eaux de fortes intensités, quasiment dans tous les quartiers de la capitale. Ce qui a occasionné de pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants.

Après ces pluies la situation se présente comme suit. A Kalaban coura près de la Mosquée verte, 6 familles ont été atteinte,s mais sans occasionner des grands dégâts matériels. Sur les 30 mètres de Niamakoro près de Pont tordu, 2 familles et une voiture ont été emportées. A Kalaban-coura, après le pont tordu de la Bnda en allant vers Niamakoro, 12 familles ont enregistré des dégâts matériels importants. Derrière le 9ème arrondissement de police à Sebenikoro, une famille a subi le même sort avec cependant des dégâts matériels moins importants.

A Faladiè, près de l’hôtel Anana une famille et 4 voitures ont été emportées par les eaux. Dans le même quartier, près du lycée Zouboye, une famille et des dégâts matériels importants ont été constatés. A Sénou Logocan, plusieurs familles et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. A Daoudabougou, un décès a été enregistré. A Torokorobougou, il y a eu une personne blessée suite à sa noyade. A Djalacorobougou, près du pont, il y a eu plusieurs familles inondées dont 5 personnes évacuées vers d’autres familles et des dégâts matériels moins importants. De même, dans l’enceinte du 13 ème Arrondissement de police à Yirimadio, il y a des dégâts matériels et des documents emportés. Et à Kabala, 4 familles ont connu le même sort avec des dégâts matériels moins important.

Diakalia M Dembélé

