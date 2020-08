Kader Traoré, victime d’une agression

Le régime est dans le déni de la démocratie et dans la répression. La violence prend de plus en plus le pas sur les libertés individuelles et collectives. Preuve, l’agression barbare dont a été victime, ce samedi, 15 août, Kader Traoré, porte-parole du M5-RFP France, au sortir d’une émission à laquelle il avait participé sur Renouveau Tv. Poursuivi par ses agresseurs qui l’attendaient, il a été coincé par ces derniers, qui étaient cagoulés à bord d’un véhicule 4×4 sans plaque numérologique, sur la route du canal a Missaboubou.

Sauvagement attaqué, il a eu quelques blessures légères et se trouve à la clinique pour des soins. Il y a sans doute là la main obscure des agents de l’Etat qui ne brillent toujours pas par le professionnel dans leurs agissements contre les citoyens. En effet, kidnapping et passages à tabac sont leurs méthodes pour étouffer toute contestation contre le régime.

La panique et le désarroi sont en train, tout simplement, de pousser le pouvoir en place à des actes barbares, pratiques honteuses qui légitiment davantage le combat du M5-RFP. L’affaire Birama Touré est encore très présente dans les esprits pour que les Maliens se révoltent contre les barbaries d’Etat.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :