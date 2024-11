Le Président du Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau(ENAM) M Makan Moussa Kanouté a adressé ses chaleureuses félicitations au tout nouveau Premier ministre, chef de gouvernement le général de division Dr Abdoulaye MAIGA nommé le mercredi 21 novembre 2024 par décret présidentiel. Et l’a invité à tout faire pour unir les maliens et coopérer avec les pays amis et partenaires du Mali pour l’intérêt supérieur de la nation.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau ( ENAM), à travers son président Makan Moussa Kanouté félicite le Pm Abdoulaye Maiga pour sa nomination et il lui a souhaité ses vœux de plein succès dans la réalisation de son auguste mission.

Et lui rappelle que leur mouvement reste convaincu que la remarquable expérience qu’il a acquise tout au long de son riche parcours militaire et diplomatique sera mise sans réserve au service du Mali et du peuple malien. Car sa nomination incarne la vision dynamique et ambitieuse de notre Chef de l’État, Son Excellence, le Général d’armée Assimi Goita, qui aspire à bâtir un Mali plus prospère, juste et uni. « Vous êtes désormais le gardien de cette vision et l’artisan du changement que nous souhaitons tous voir se concrétiser. Qu’il vous plaise de considérer, Mr le Premier Ministre, en cette heureuse circonstance, le soutien constant et inébranlable du mouvement Ensemble pour un Mali nouveau. » Martèle le Président d’ENAM.

Également, ENAM l’exhorte à mettre son leadership au service des grands chantiers du Mali ; notamment : la sécurité, l’économie, l’énergie, l’éducation, la santé et la réconciliation nationale, à rassembler les maliens de tous bords, à coopérer avec les pays amis et partenaires du Mali pour des coopérations bilatérales et multilatérales gagnant-gagnant tout en tenant compte des principes directeurs édités par le chef de l’état, son Excellence, le Général d’armée Assimi Goita.

En lui rassurant de leur ferme détermination pour accompagner son gouvernement dans l’accomplissement de sa feuille de route ; invite le peuple malien à l’union sacrée derrière les autorités de la Transition car la force des forces c’est l’union dans l’action et le compromis sans compromission.

Quant aux militants de l’ENAM, ils croient fermement que, grâce à son engagement et à son travail acharné, la vision de Son Excellence le Gal d’armée Assimi GOITA pour un Mali prospère et en paix deviendra une réalité. Que son mandat soit marqué par des réalisations significatives et un progrès continu pour notre nation.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

