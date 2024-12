Mali : la Russie entend construire la plus grande raffinerie d’Afrique de l’Ouest

La Russie pourrait construire au Mali la plus grande raffinerie de pétrole d’Afrique de l’Ouest, déclare l’ambassadeur de Russie dans ce pays. Selon lui, l’interaction économique et politique entre les deux États servirait de base au développement des relations bilatérales.

La Russie envisage de construire au Mali la plus grande raffinerie d’Afrique de l’Ouest, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Mali et au Niger, Igor Gromyko, le 23 décembre lors d’une conférence de presse à Bamako. «Il est prévu de mettre en œuvre des projets de construction de la plus grande raffinerie d’Afrique de l’Ouest, d’exploration et d’exploitation minière», at-il déclaré. Igor Gromyko a également souligné que l’interaction dans le domaine économique et le dialogue politique actif constitue une base solide pour le développement et le renforcement des relations entre la Russie et le Mali.

L’ambassadeur russe a également rappelé qu’une délégation russe conduite par le vice-premier ministre Alexandre Novak s’était rendue à Bamako le 28 novembre. Elle se composait de représentants de divers ministères, ainsi que de grands entrepreneurs russes. «Au cours de leurs entretiens avec le président de la période de transition, le général d’armée Assimi Goïta, et le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ils ont discuté des possibilités de développer une coopération commerciale, économique et d’ investissement mutuelment bénéfique avec la participation active des milieux d’affaires russes», a déclaré Igor Gromyko.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :