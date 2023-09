Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne de Bavieux Touré : “Nous tendons la main à tout le monde sans exception”.

“Nous prions Dieu pour que notre président puisse continuer à servir le football malien…”

En tant que directeur de campagne de Mamoutou Touré dit Bavieux qui vient d’être réélu à la tête de la Fédération malienne de football pour 4 ans, Moussa Sylvain Diakité prône toujours le rassemblement et la réconciliation de l’ensemble des acteurs du football malien. Selon lui, cette élection est désormais terminée. Il tend la main à ses adversaires afin qu’ils puissent diriger ensemble ce football.

Après la réélection de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête de la Fédération malienne de football pour les quatre prochaines années, le directeur de campagne du candidat, Moussa Sylvain Diakité, s’est exprimé devant les délégués et les émissaires de la Fifa et de la Caf.

“Permettez-moi de rendre grâce au Tout Puissant Allah qui nous a permis de voir ce jour mémorable et de vivre cet instant qui constitue une autre date historique pour notre football.

J’ai une pensée profonde pour notre tête de liste Mamoutou Touré dit Bavieux qui se trouve empêcher pour des problèmes extra-sportifs. Nous prions Dieu pour une issue favorable afin que le président Touré puisse continuer à diriger et à servir ce football qu’il a tant aimé. Comme le président Bavieux l’a toujours souhaité et voulu, nous sollicitons le rassemblement de tous les acteurs du football malien et nous tendons la main à tout le monde sans exception. Oui tout le monde a sa place et c’est seulement ensemble que nous pourrons franchir les obstacles et atteindre nos objectifs. Aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu puisque nous sommes une même famille du football”, dira Moussa Sylvain Diakité.

S’adressant aux délégués, il soulignera que : “C’est le lieu dire à nos délégués que nous avons compris leur vote massif en notre faveur et leurs messages. Tout au long de la campagne, ses délégués nous ont fait des remarques pertinentes et nous ont prodigués des conseils pour améliorer la conduite à tenir au cours de cet exercice qui démarre à présent. Nous remercions nos autorités pour leur accompagnement permanent et nous continuons de compter sur elles pour le bonheur de notre sport roi considéré à juste titre comme un facteur de paix et de rapprochement. Les mêmes remerciements vont à l’endroit des délégués qui nous ont fait confiance dès le départ et au-delà à tous les acteurs du football.

Pour terminer, je remercie les représentants de la Caf et de la Fifa qui sont toujours à nos côtés pour assister notre football dans sa progression pour de meilleurs résultats. Nous vous chargeons de transmettre nos remerciements les plus sincères au Président Gianni Infantino et au président Patrice Motsepe”.

