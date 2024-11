“C’est un message très clair de ‘regardez, nous avons la capacité de vous frapper, si on le veut'”, explique à Sputnik Afrique Pedro Guanaes Netto, également animateur de Fréquence Populaire Média.

En tirant le missile balistique Orechnik, la Russie “montre qu’elle est capable, même en période de guerre, d’innover et de fabriquer des missiles”, analyse-t-il.

Et ce alors que les Ukrainiens restent dépendants des autres et “ces stocks-là sont de plus en plus faibles”, souligne l’homme politique.

En autorisant l’utilisation des ATACMS et des Storm Shadow pour frapper la Russie, les Occidentaux “ont laissé carte blanche à Poutine de pouvoir réviser sa doctrine puisque ça devient une réponse à un fait et plus une action unilatérale de la Russie”, ajoute-t-il.

Pedro Guanaes Netto souligne que les élites occidentales ont de plus en plus de mal à défendre leur narratif sur une Russie affaiblie qui pouvait perdre dans le conflit avec Kiev.

Côté Ukraine, selon les derniers sondages “autant les gens étaient pour ne rien céder, maintenant, les gens sont fatigués de la guerre”, constate M.Netto.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :