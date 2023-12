Principes de gestion des ressources du domaine forestier national : Les participants outillés sur la loi N°10-028 du 12 juillet 2010

L’ONG Seco à travers son projet Benkadi a organisé un atelier le lundi dernier sur la dissémination de la loi N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. Les participants de cet atelier d’une journée étaient les agents forestiers, les ONG qui évoluent dans le domaine environnemental et les organisations de la Société civile.

La cérémonie était présidée par le secrétaire général du conseil d’administration de l’ONG Seco, Alkaou Konaté, la présente session est initiée pour renforcer la compréhension du Programme ‘’Benkadi’’ auprès des acteurs concernés (OSC et secteur privé) sur le contenu de la loi 10-028 du 12 juillet 2010, présenter, discuter et analyser le contenu de la loi avec l’ensemble des acteurs et améliorer la communication autour du Programme ‘’Benkadi’’. ‘’ C’est donc pour contribuer à la dissémination de la loi que Benkadi/Seco a jugé nécessaire d’organiser cet atelier de concertation’’, a-t-il affirmé. Le secrétaire général du conseil d’administration de l’ONG Seco a ajouté que dans une journée, les experts de la DGEF partageront avec les participants leurs connaissances et expériences afin de leur permettre d’acquérir des connaissances sur la loi 10-028. Il a exhorté les participants à une participation active et assidue aux travaux de cette session.

Quant au colonel major Mahamadou Salif Koné, représentant la direction générale des Eaux et forêts, le renforcement des capacités sur la loi 10-028 du 12 juillet 2010 est salutaire et ce genre de formation doit être continuelle pour le bonheur des agents du domaine forestier. ‘’ Nous ne devons pas laisser gaspiller nos biens. L’environnement est notre bien et nous devons l’entretenir’’, a-t-il évoqué. Pour le colonel major Mahamadou Salif Koné, l’ONG Seco à travers le projet Benkadi accompagne l’élaboration des textes dans le domaine forestier donc l’ONG est toujours à côté de la Direction générale des Eaux et Forêts.

Mory Moussa Konaté, directeur exécutif de l’ONG Seco a rappelé que son ONG est un réseau composé de plus de 100 ONG. ‘’ Seco ONG a un partenariat avec le ministère de l’Environnement et de l’Assainissement’’, a-t-il affirmé.

Diakaridia Sanogo

