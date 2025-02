La 7ᵉ session ordinaire de la 6ᵉ mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), se tient depuis lundi dernier (3 février 2025) sur le thème : «Le secteur minier au Mali : vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l’environnement» ! La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du Premier ministre Abdoulaye Maïga et du président du Conseil économique et social de la Grèce. Cette session se fait ainsi un espace inédit d’échanges sur les défis majeurs du secteur minier et pétrolier de notre pays en un moment décisif de son histoire

Pour le ministre des Mines, Pr. Amadou Kéita, la préparation de cette session a été «une occasion dynamique de mise en commun des expertises diverses sur le secteur minier et de son rôle dans le développement de notre pays tout en saluant ses collègues des finances, de l’environnement, de l’administration territoriale, de la justice, de la sécurité et bien d’autres avec qui est créé, chaque fois que de besoin, des cadres de gestion concertée de l’activité minière au Mali» !

APDP : Plus de 633 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la première session ordinaire de 2025

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi N°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) a démarré les travaux de sa première session ordinaire au titre de l’année 2025 le lundi 3 février 2025. Cette session revêt une importance particulière pour l’APDP puisqu’elle coïncide avec le lancement des activités commémoratives de son 10ᵉ anniversaire.

Ainsi, au cours de ladite session, les commissaires et cadres auront à examiner plus de 633 dossiers parmi lesquels les projets de norme fixant la durée de conservation des données, des dossiers de formalités préalables, des projets de sanction des structures qui ne sont pas en conformité avec les principes de protection…

AES : Le Burkina, le Mali et le Niger désormais liés par une politique culturelle commune

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a présidé mardi dernier (4 février 2025) la signature de la convention de la politique culturelle commune des États de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) au Centre culturel Kôrè de Ségou. Cette cérémonie s’est déroulée en marge de la «Semaine de la fraternité» de l’AES qui se tient du 3 au 9 février 2025 dans la Cité des Balanzans.

La convention a été signée par les 4 ministres des pays de l’AES, notamment M. Mamou Daffé (ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali), M. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo (ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso), M. Abdourahamane Amadou (ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports du Niger) et Mme Soufiane Aghaïchata Guichene, (ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Niger). «Cette politique culturelle commune vise à renforcer l’unité et la résilience des États sahéliens en intégrant la culture comme moteur de paix, de développement et de rayonnement international», a indiqué le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

Cette initiative, selon le ministre Daffé, incarne la vision des chefs d’États de l’AES. Cette convention, selon lui, «permettra de mutualiser les efforts pour la promotion des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme dans l’espace AES». À noter que cette convention est signée après les travaux du processus d’élaboration de la politique culturelle commune des États de la Confédération de l’AES tenus du 12 au 14 décembre 2024 à Bamako. Le document a été élaboré par des experts des trois pays de l’AES.

