La future équipe dirigeante de l’ancien et futur président se précise de jour en jour. Mais des critiques soulignent le manque d’Afro-Américains dans cette liste, ce qui a fait vivement réagir une proche de Donald Trump.

Le processus de sélection de Donald Trump fait réagir outre-Atlantique. Largement élu le 5 novembre 2024 face à la démocrate Kamala Harris, le 47e président des États-Unis égrène la composition de son cabinet depuis sa victoire. Parmi l’équipe dirigeante, le républicain a récemment nommé l’animateur de télévision Sean Duffy, l’homme d’affaires Chris Wright, l’ancien élu de Géorgie Doug Collins ou encore le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

Des voix se sont élevées pour critiquer le manque de diversité de cette équipe composée majoritairement d’hommes blancs, Newsweek remarquant même qu’il y a actuellement plus d’hommes blancs appelés Doug que d’Afro-Américains dans cette liste. May Mailman, ancienne avocate de la Maison-Blanche et proche de Donald Trump, s’est insurgée contre ces remarques sur CNN mercredi en affirmant que le «peuple américain a voté précisément contre le fait de nous diviser, de nous étiqueter, sur la base de notre race et de notre sexe».

«Libérer les entreprises américaines»

«Nous voulons simplement que le gouvernement et l’économie travaillent pour nous, a-t-elle argumenté face aux caméras de la chaîne de télévision. Si le président a placé quelqu’un quelque part, c’est parce qu’il lui fait confiance, parce qu’il pense qu’il va faire du bon travail.»

L’avocate précise que l’ancien président s’intéresse moins «à l’apparence ou au sexe d’une personne» que sa capacité à «appliquer les consignes» et «libérer les entreprises américaines».

May Mailman va encore plus loin en expliquant que les membres du cabinet sont également choisis pour leurs aptitudes à «utiliser le ministère de la justice comme une arme contre les personnes et les entreprises qui ne sont pas d’accord avec lui sur le plan politique».

Retrait de Matt Gaetz

La série de nomination du président-élu a été entachée d’une polémique avec le retrait jeudi du clivant Matt Gaetz pour le ministère de la Justice. De la série de nominations fracassantes annoncées par le président élu américain pour sa future administration, celle de l’élu républicain de Floride (sud-est) apparaissait comme l’une des plus controversées, en raison à la fois de sa personnalité abrasive et de son manque d’expérience juridique.

Visé par une enquête de la Chambre des représentants notamment pour infractions sexuelles présumées, il a démissionné de cette assemblée le 13 novembre, peu après l’annonce du choix de Donald Trump pour reprendre en main un ministère qu’il juge particulièrement hostile.

Cette liste comprend aussi, pour le ministère de la Défense, l’ex-militaire et présentateur de télévision conservateur Pete Hegseth, qui a payé une femme pour abandonner une accusation d’agression sexuelle et arbore des tatouages évoquant les Croisades.

Ou encore à la Santé le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., neveu du président démocrate assassiné, et aux commandes d’une «commission à l’efficacité gouvernementale» le milliardaire Elon Musk, accusé de propager la désinformation sur son réseau X.

Source: https://www.lefigaro.fr/

