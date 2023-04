Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) : Les capacités des commissaires et chefs de départements renforcées

Les commissaires et chefs de département de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) participent, depuis lundi 3 avril dernier, à un atelier de renforcement de capacité initié par la Minusma.

La cérémonie d’ouverture de cette formation qui s’étend jusqu’au vendredi a été présidée par le vice-président de l’Aige, Ousmane Traoré. Durant cinq jours, les capacités des commissaires du collège et chefs de département technique de l’Aige seront renforcées sur les thématiques importantes concernant l’organisation d’élections, libres, transparentes et crédibles. Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques. Il s’agit, entre autres : du cadre juridique et institutionnel des élections au Mali ; des principes de la bonne gestion de la journée électorale et de la bonne gestion des résultats ; des délimitations des compétences et les mécanismes de collaboration entre l’Aige et le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ; la sécurisation des élections ; le fichier électoral et les inscriptions des électeurs ; les élections et technologie ; la gestion logistique du matériel électoral ; l’indépendance de l’Aige à l’aune de la loi électorale et le contentieux électoral. Ousmane Traoré, vice-président de l’Aige, a indiqué que cette formation est d’une importance capitale pour l’Aige qui travaille d’arrache-pied pour l’organisation des élections transparentes, crédibles et paisibles. La modération des travaux est assurée par le Pr. Bréhima Fomba, rapporteur du bureau de l’Aige.

Audience : Le représentant résident de la Cédéao reçu à l’Aige

Le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), Me Moustapha SM Cissé, a reçu en audience le jeudi 23 mars 2023 au siège de l’institution, une délégation de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, conduite par son représentant résidant, S. E. M. Mario Fernandes.

Pour la circonstance, il était entouré du Pr. Bréhima Fomba et de Mme Daou Hawa Kanté tous commissaires et respectivement rapporteur et rapporteur adjoint de l’Aige. Les échanges ont porté sur le processus électoral en cours et les modalités d’accompagnement de l’institution sous-régional pour l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes.

Carte nationale d’identification biométrique sécurisée :

Rencontre entre l’AIGE, le département de la Sécurité et l’entreprise Solution Biométrique d’Afrique

Tous la conduite du général Siaka Sangaré, commissaire de l’Aige, les échanges ont essentiellement porté autour du plan de production et de distribution de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée.

Il faut rappeler que la loi 2023-002 du 13 mars 2023 portant modification de la loi électorale confère la qualité de carte d’électeur à la carte nationale d’identité biométrique sécurisée. Les commissaires Komon Sanou, Fily Moussa Kanté, Harouna Sissoko, Mme Sanogo Oumou Dicko et le secrétaire de général de l’Aige, les colonel Boussourou Dramé ont également pris part à cette rencontre.

Processus électoral : Des diplomates africains reçu par le collège de l’Aige

Le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), Me Moustapha SM Cissé, entouré de l’ensemble de ses collègues commissaires a reçu en audience le vendredi 24 mars 2023 au siège de l’institution, une délégation du Groupe africain des ambassadeurs des Etats de l’Union africaine, conduite par S. E. M. Birame M. Diagne, ambassadeur du Sénégal en République du Mali, doyen du Groupe des ambassadeurs africains. Les échanges ont porté essentiellement sur le processus électoral en cours. Affirmant que l’Aige est l’espoir du Mali et de la sous-région, le chef de la délégation du Groupe des ambassadeurs africains a assuré le président de l’Aige de l’engagement de leurs pays à soutenir le processus de Transition. Le secrétaire général et les chefs des départements techniques de l’Aige ont également pris part à cette audience.

