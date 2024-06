Le conseil des ministres de mercredi dernier (29 mai 2024) a procédé à certaines nominations au titre du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI). Ainsi, trois nouvelles ambassadrices ont été nommées. Il s’agit notamment de Mme Traoré Safiatou Konaté (juriste) à la Havane (Cuba), Mme Diéminatou Sangaré (Ingénieur économiste) à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis/EAU) et Mme Sidibé Dédéou Ousmane (juriste/syndicaliste) à Doha (Qatar). A noter que Diéminatou (Santé et Développement social) et Dédéou (Education nationale) avaient été nommées «Conseillers spéciaux» du président de la Transition à leur départ du gouvernement. La nouvelle ambassadrice du Mali EAU a été aussi Directrice générale de la Caisse malienne pour la Sécurité sociale (CMSS) après avoir fait ses preuves à la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM).

Ces nominations traduisent la volonté des autorités de la Transition de permettre aux femmes de pleinement jouer leur rôle dans l’édification du Mali Kura à travers une action diplomatique très efficace !

DOUANES : L’Inspecteur général Amadou Konaté élu vice-président de l’OMD-AOC

Bamako a abrité du 27 au 31 mai 2024 la 30e conférence des Directeurs généraux des douanes de l’Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique occidentale et centrale (OMD-AOC). L’événement a été marqué par l’élection de l’Inspecteur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, au poste de vice-président de l’OMD-AOC. Une nomination perçue comme une reconnaissance de son leadership et de son engagement pour le renforcement des douanes dans la région.

Cette 30e conférence a abouti à des recommandations significatives pour l’administration douanière. «Ça s’est très bien passé. Nous avons apprécié l’hospitalité malienne et les échanges transparents entre tous les directeurs généraux. Les perspectives pour la 31ème conférence sont très bonnes», s’est réjouie la Directrice générale adjointe des Douanes du Gabon. Cette élection est aussi une épreuve éloquente de l’affirmation du Mali sur la scène internationale.

Commentaires via Facebook :