Election présidentielle : Moussa Mara désigné candidat du parti Yelema !

C’est l’une des grandes décisions du 4è Congrès ordinaire du Pari Yelema Le Changement. « Nous avons enfin procédé à l’élection du nouveau Comité Exécutif Central et au choix de notre candidat pour la prochaine élection Présidentielle. Les congressistes ont porté leur choix sur l’ancien Président du parti et ancien Premier ministre Moussa MARA pour porter les couleurs du parti. Une étape importante dans notre processus de conquête et d’exercice du pouvoir d’Etat. J’ai eu la confiance renouvelée de la part des congressistes pour diriger le parti pour les cinq prochaines années. Les semaines à venir nous permettront de dérouler la feuille de route et de nous mettre rapidement à la tâche», a fait savoir le Président réélu, Dr Youssouf Diawara.

Me Mamadou Ismaïla Konaté: «La dissolution de l’Observatoire résulte d’une volonté de museler les voix/opinions indépendantes et discordantes»

Dans un message posté sur ses plateformes digitales, Me Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice a réagi sur la décision du gouvernement de transition de procéder à la dissolution de l’Observatoire de Dr Ibrahim Sangho.

Selon l’avocat, non moins défenseur des droits de l’homme, «la dissolution de l’Observatoire Pour les Élections et la Bonne Gouvernance au Mali résulte d’une volonté de museler les voix/opinions indépendantes et discordantes, qui pointent du doigt les tares et faiblesses de l’action publique».

Kati : don de l’O.n.g Tagnè à l’Ecole Mgr Fernand Sauvant

Une délégation composée d’enseignants et d’élèves de l’école Monseigneur Fernand Sauvant de Kati-mission a été reçue, le lundi 18 décembre 2023 dans la cour de l’Ong Tagnè, pour y recevoir des jeux de maillots. Entourée pour la circonstance de ses collaborateurs, la Directrice de l’Ong Tagnè, Mme Agnès Niaré, a déclaré que ce don s’inscrait dans le cadre des activités menées par l’Ong pour la défense des droits et le bien-être des enfants. « Nous avons fait un don de deux jeux de maillots composés chacun de 16 maillots, dont l’un pour le premier et l’autre pour le second cycle »

Pour le président du comité sportif de Mgr Fernand Sauvant, Alou Sissoko, «Nul n’ignore la place du jeu et du sport dans le développement holistique d’un enfant. Ces maillots vont renforcer davantage ce que nous faisons déjà à l’école. Nous ne pouvons que remercier l’Ong Tagnè et lui promettons de faire un bon usage de ces maillots», a-t-il déclaré.

Créée en 1998, l’Ong Tagnè dont le siège est à Kati Malibougou, est une Organisation qui lutte contre les pratiques de l’excision, le mariage précoce et mène des activités concernant le bien-être de la femme et des enfants.

Distribution de kits alimentaires à Pélengana : les déplacés de plus en plus mécontents

La distribution de kits alimentaires aux déplacés se passe –t-elle dans les règles de l’art à Pélengana, dans la noble Cité des balanzans ? Apparemment, non, si l’on prête une oreille attentive aux échos qui nous parviennent de plusieurs sources concordantes. En effet, au sein des bénéficiaires des dons de l’Ong ‘’Ayuda in Accion’’, ils sont de plus en plus nombreux à contenir difficilement leur frustration voire leur colère face à certaines pratiques en cours. «On nous fait venir, c’est-à-dire les bénéficiaires de dons qui ont leurs noms sur la liste. En présence du donateur, on nous annonce une quantité déterminée de céréales, de farine Misola, d’huile…Mais dès que celui-ci a le dos tourné, c’est la moitié qui nous est donnée par le responsable de la distribution. C’est à prendre ou à laisser. Ceux qui osent protester sont menacés d’être exclus de la liste des bénéficiaires».

Où va l’autre moitié ? À qui profite le crime ? Comme quoi, ce n’est pas demain la veille du jour où certaines pratiques vont cesser dans notre pays. Un drôle de pays où, pour s’assurer une apparente prospérité, on n’éprouve pas de scrupule à voler les indigents. Un pays où l’on détrousserait même les morts à cette fin.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :