Les locaux de la Cour d’appel et du Tribunal de grande instance de Kayes sont un tel état de dégradation qu’on se demande si les autorités du pays en sont conscientes. A moins qu’elles ne fassent fi des conditions de travail des agents et de la saine distribution de la justice. Jugez-en : les murs des bureaux qui sont fissurés et menacent de s’écrouler. Des bureaux toujours inondés par les eaux de pluies en cette période d’hivernage au point que leurs occupants – magistrats et greffiers- sont contraints de trouver refuge ailleurs.

La situation est tout simplement inacceptable et loin d’honorer Etat quo se veut responsable.

Accord d’Alger : le gouvernement invité à clarifier sa position

«Si le gouvernement du Mali ne veut plus de l’Accord pour la Paix, et s’il pense qu’il y a mieux que cet accord, qu’il nous le dise très clairement. De notre côté, nous sommes prêts à s’adonner à l’exercice qu’il aurait choisi… », a déclaré Alghabass Ag Intalla, Président en Exercice de la CMA, lors de la 6ème Session de Haut Niveau du CSA tenue à Bamako, le 2 septembre 2022.

Ces propos ont été postés sur la page du Hcua que préside Alghabass Ag Intalla, ancien n°2 d’Ansardine d’Iyad Ag Aghaly et frère de l’actuel amenokal de Kidal, Mohamed Ag Intalla. Alghabass. Ag Intalla est l’une des voix les plus écoutées de Kidal.

Mali-Burkina : Damiba chez Assimi !

Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président de la Transition du Faso, a été accueilli le samedi 3 septembre 2022 par son homologue du Mali, Colonel Assimi Goïta dans le cadre, dit-on, d’une visite d’amitié et de travail.

Accompagné de plusieurs chefs militaires, dont le Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN), Lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni, le Directeur général de l’Agence nationale de renseignements, Lieutenant-colonel Mahamadi Bonkoungou, le président est arrivé à Bamako samedi dernier.

Au menu de cette première visite de l’actuel chef de l’Etat burkinabé au Mali, les problématiques du Sahel. Après les salutations protocolaires, la revue des troupes à l’Aéroport international Modibo Kéita, les deux présidents de transition eu un tête-à-tête, histoire semble-t-il de renforcer la collaboration entre leurs pays et mutualiser leurs efforts pour relever les défis communs.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Faso, Général Barthélémy Simporé avait annoncé au sortir du Conseil des ministres du 24 août dernier qu’une coopération militaire opérationnelle doit nécessairement intégrer le Mali afin de répondre aux défis sécuritaires dans la Zone dite des trois frontières.

Ségou-Pélengana : le centre de santé flottant !

Quel est ce cours d’eau dans la cour du centre de santé de Pélengana? Un étang ? Une mare? Un lac? Un bras de fleuve ? Comment accéder aux bâtiments ? En pirogue ou à la nage pour les malades, leurs accompagnateurs et autres usagers en plus du personnel ?

