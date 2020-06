Le PM Boubou Cissé à Nioro : dialoguer coûte que coûte !

Le Premier ministre, chef du gouvernement, fraîchement reconduit à son poste, Dr. Boubou Cissé, était en visite hier à Nioro du Sahel. C’est à bord d’un avion militaire que le chef du gouvernement, porteur d’un message du président de la République, est arrivé, seul, en milieu de journée, dans le fiel de Bouyé Haïdara où il a rencontré ce dernier et lui a remis le message du chef de l’Etat et a échangé sur les questions de l’heure. On peut facilement deviner que cette première sortie officielle (en dehors de Bamako) de Dr. Boubou Cissé depuis la démission du gouvernement et sa reconduction avait pour but, essentiellement, la crise socio-politique née des dernières législatives. Nous y reviendrons !

Pourquoi le M5-RFP a refusé de rencontrer IBK !

Elle n’a finalement pas eu lieu, la rencontre, pourtant annoncée et, tant attendue entre le président de la République et les responsables du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques). Qu’est-ce qui s’est passé pour que les positions soient aussi tendues entre les différentes parties et que l’Imam Dicko et les autres responsables du M5-RFP refusent de monter à Koulouba ? Si du côté du pouvoir, on ne répond pas à cette question, les organisateurs du meeting de demain 19 juin, eux, sont très précis pour ce qui concerne les raisons de leur refus de répondre à l’invitation d’IBK. D’abord, nous a-t-on rapporté, elle aurait pu être interprétée autrement par le pouvoir, les images détournées et exploitées en faveur de la démobilisation de leurs soutiens et sympathisants. Aussi, disent-ils, « partir rencontrer IBK serait une reconnaissance tacite d’un président qu’ils considèrent comme démissionnaire depuis le 5 juin à 18 heures ».

