La Russie va approvisionner le Mali de 60.000 tonnes d’hydrocarbures, 25.000 tonnes de blé, 35.000 tonnes d’engrais qui seront acheminés de Moscou à Bamako via le port de Conakry dans les jours à venir. Telles sont les retombées de la visite officielle que vient d’effectuer à Moscou une forte délégation malienne conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousséni Sanou. «A la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver dans quelques semaines à Bamako. Il s’agit notamment de 60​ ​000 tonnes de produits pétroliers, 25​ ​000 tonnes de blé et 35.000 tonnes d’engrais (urée)», a-t-il confié à l’ORTM mercredi dernier, 2 novembre 2022.

Selon le ministre, les premières commandes du Mali doivent atteindre 100 millions de dollars, près de 60 milliards de F Cfa. Et de préciser que c’est le début d’un nouveau partenariat avec la Russie qui doit permettre au gouvernement d’assurer un approvisionnement correct, régulier et sécurisé du pays. «Le Mali a transmis aux autorités russes une convention qui définit les besoins mensuels de notre pays dans les produits, notamment les produits pétroliers, le blé et les intrants agricoles», a souligné le ministre Alousséni Sanou.

ARMÉES : La justice militaire se renforce avec la prestation de serment de 4 magistrats

Quatre magistrats militaires ont prêté serment mercredi dernier (2 octobre 2022) à la Cour d’Appel de Bamako. Il s’agit du Capitaine Zoumana Tangara, du Lieutenant Boubou Goumané, du lieutenant Drissa Konaté et du Lieutenant Madou Kané. Ils ont été nommés magistrats militaires de 2e Grade le 26 novembre 2021 par le décret n°2021-0839 du président de la Transition. Une nomination intervenue après 2 ans d’études à l’Institut national de la fonction judiciaire.

«Vous êtes appelés à exercer une fonction certes difficile mais redoutable qui n’est pas à la portée de tous. Vous êtes des militaires, vous serez appelés à juger vos concitoyens militaires», a indiqué le président de la Cour d’Appel. Selon lui, «les nouveaux magistrats doivent accomplir leurs actes en toute responsabilité» en ayant à l’esprit que «la dignité et la loyauté sont des critères déterminants de cette fonction». Ces jeunes magistrats vont être utilisés dans les différentes juridictions comme leurs collègues magistrats civils en tant que juges d’instruction ou de substituts au procureur.

Le premier responsable de la justice militaire, le Colonel Boubacar Maïga, a exhorté les nouveaux magistrats à se conformer au serment car, a t-il précisé, la fonction appelle à beaucoup de responsabilités. Par rapport au droit Humanitaire et au droit de l’Homme, ils seront appelés à juger leurs frères d’arme et souvent leurs concitoyens pour cela, ils doivent appliquer la déontologie du métier.

SPORT MILITAIRE : L’Équipe nationale militaire cadette du Mali reçue par le MDAC

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, a reçu le 1er novembre 2022 le Colonel Séga Sissoko, Directeur du Sport militaire, président de l’USFAS et président de la Commission d’organisation de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Il était accompagné de l’Équipe nationale cadette pour présenter au ministre les trophées remportés par les U-17 au tournoi UFOA-A (Union des Fédérations ouest-africaines de football) 2022 organisé à Nouakchott (Mauritanie) du 1er au 10 octobre 2022.

Pour le Directeur du Sport militaire, le Colonel Séga Sissoko, il s’agissait non seulement de présenter ces trophées, mais aussi de permettre au ministre Sadio Camara de prodiguer des conseils aux cadets. Selon lui, l’Équipe nationale cadette a fait un parcours sans faute en remportant tous les matchs joués. Le ministre Sadio Camara s’est dit fier et honoré de recevoir les vainqueurs du tournoi UFOA-A. Il leur a remis une enveloppe symbolique en guise d’encouragement afin qu’ils puissent se surpasser lors des compétitions à venir.

