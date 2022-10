Organisation à but non lucratif, l’association Citoyenneté-Elles est une jeune organisation féminine. Elle œuvre pour l’égalité des sexes au Mali en particulier et en Afrique en général.

Depuis Juillet 2022, Citoyenneté-Elles est parmi les six (6) organisations de la société civile au Mali qui ont bénéficié d’un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la promotion des droits de l’enfant tout en favorisant son épanouissement. Ledit programme est une initiative de Save The Children sur financement de la coopération suédoise.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que l’Association Citoyenneté- Elles, a initié des activités de causeries éducatives sur les droits de l’enfant dans certains quartiers de Bamako et à l’intérieur du pays. Il s’agit de Sikoroni, Bakaribougou,

Niamakoro, Sabalibougou, Badialan II) dans le district de Bamako, (Safo dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. (Kassaro dans la région de Kita).

Ces causeries éducatives ont vu la participation des leaders communautaires, des légitimités traditionnelles, des enfants et leurs parents.

A travers des images, les animateurs ont informé les participants sur les droits des enfants (santé, éducation, épanouissement, les violences physiques, le mariage forcé…), la ratification par le Mali de la Convention des Droits de l’enfant, les harcèlements et le viol.

Après l’animation avec les boîtes à images, la phase questions et réponses a suivi. Les organisateurs se disent satisfaits des résultats des activités grâce au soutien et à l’engagement des communautés des localités qui ont abrité les activités.

D’autres actions sont prévues dans le cadre dudit projet toujours dans l’optique de mieux promouvoir les droits des enfants ainsi que le renforcement des capacités des organisations qui œuvrent dans ce domaine.

