L’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) a adopté une nouvelle stratégie globale. Une nouvelle vision du développement à l’horizon 2030 présentée aux partenaires de la SNV-Mali, au cours d’un cocktail, ce mardi 17 janvier 2023, dans les locaux de l’organisation à Badalabougou. C’était en présence du ministre Youba Bah, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural.

« La stratégie SNV pour 2030 n’a été pas inventée dans un bureau », a indiqué Jeannette de REGT, Directrice SNV-Mali. Il s’agit, a expliqué la directrice, d’une stratégie fondée sur une expérience de terrain acquise pendant un demi-siècle de combat pour le développement. Devant les invités, Jeannette de REGT a donné plus de détails sur la stratégie SNV pour 2030. Selon elle, la stratégie s’articule autour des Objectifs de Développement Durable (ODD). Ainsi, trois secteurs essentiels au développement sont priorisés dans le document, à savoir : l’agro-alimentaire, l’eau et l’énergie.

Autour de ces trois secteurs, également trois axes transversaux sont définis notamment l’égalité du Genre et inclusion sociale, le changement climatique et la gouvernance. « Il y a aussi, un axe transversal adapté au contexte du pays », a déclaré Jeannette de REGT, dans son mot de bienvenue. Pour les pays du Sahel, ce dernier axe transversal est la sensibilité au conflit. Avec une équipe de 60 personnes réparties dans les bureaux à Ségou, à Mopti, à Gao, à Sikasso et à Bamako, Jeannette de REGT, de retour au Mali, pour la troisième fois, prédit des actions fortes de la SNV au service du développement au Mali.

Des innovations déjà opérationnelles…

Au cours du cocktail, des innovations et actions opérées conformément à la stratégie 2030 ont été présentées au public. Dans le cadre de la transformation des systèmes agroalimentaires, le service Garbal a été présenté par Baba TOGOLA, directeur adjoint de la SNV-Mali. « Garbal » est un service de messagerie, développé avec Orange Mali, qui met à la disposition des éleveurs maliens des informations satellitaires sur la disponibilité et la qualité de la biomasse, la disponibilité des eaux de surface, la concentration de bétail et les prix sur le marché.

Un projet de transformation des systèmes d’énergie a été présenté par Mme Saye Aukje de Jager, responsable de la section Énergie à SNV-Mali. Selon Mme Saye, des foyers améliorés labellisés Gwa+ ont été développés par la SNV-Mali et ses partenaires. Il s’agit, a-t-elle indiqué, de foyers de qualité capables d’économiser jusqu’à 40% d’énergie de charbon ou de bois de chauffe. Aussi, la SNV s’est investie dans la construction de biodigesteurs. L’objectif est de produire des biofertilisants préparés à base de bouses de vaches. Une solution au cycle de sécheresse de plus en plus long.

Dans la commune de Finkolo-Ganadougou, région de Sikasso, la SNV, en partenariat avec l’Etat du Mali, a mis en place un système de gouvernance des ressources naturelles. « Pour la cohésion sociale au sein des communautés, des commissions foncières sont installées et ont permis de résoudre une trentaine de conflits liés au foncier », a expliqué Boukary Guindo, chef du projet Land At Scale. A ses dires, la localité de Finkolo-Ganadougou est une zone d’agriculture, d’élevage et d’orpaillage à la fois traditionnel et industriel. Une situation qui fait des ressources naturelles un sujet de conflit.

Au nom du gouvernement du Mali, le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural Youba Bah a salué des innovations et projets structurants présentés par l’équipe SNV. Des projets qui visent, selon lui, à résoudre les conflits, ou tout au moins à les atténuer.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :