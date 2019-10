Amoureuse de la mode, Moussou Sora est une Malienne de la diaspora qui a décidé de rentrer au bercail afin d’apporter sa pierre à l’édifice en créant sa propre marque de vêtements ’’Royal Swan’’. Objectif : offrir des produits de qualité à une clientèle majoritairement pauvre. Un an seulement sur le marché et avec le nombre très élevé de la clientèle démontre à suffisance la réussite de la marque. Mousso Sora est un modèle d’entrepreneuriat réussi.

Les produits de la marque « Royal Swan » sont confectionnés en Turquie, Inde ou en Chine, puis exporter au Mali. Très courageuse et ambitieuse, la promotrice de « Royal Swan » envisage dans l’avenir de produire tous ces produits au Mali pour pouvoir employer le maximum de personnels possibles. « Aujourd’hui, l’entreprise emploie une trentaine de personnes et la vente se fait uniquement via Internet, sur le site web de la star: Moussoussora.net ou via ces pages sur les différents réseaux sociaux », indique Moussou Soro.

Une marque très connue à travers le monde !

Très influente sur les réseaux sociaux, la reine de la toile a réussi à percer le marché mondial par le biais du E-commerce. Puisqu’à une année seulement de son lancement, « Royal Swan » a déjà de la clientèle un peu partout dans le monde, avec un réseau de distribution qui fonctionne parfaitement et le retour des clients est satisfaisant. « J’ai décidé de m’appuyer sur le E-commerce pour écouler mes produits. J’ai estimé que seuls les réseaux sociaux peuvent me donner la possibilité de conquérir rapidement le marché mondial, au lieu de rester dans un magasin », explique la dépositaire de la marque « Royal Swan » à notre micro. Avant d’indiquer: « ce choix de vente en ligne m’a permis de faire connaître, en très peu de temps, la marque Royal Swan à travers toute l’Afrique et une bonne partie de l’Europe. Comme pour dire qu’en lieu et place de magasin Royal Swan où les clients sont obligés de venir vers moi, j’ai ouvert un site internet pour aller directement vers mes clients avec le système de commandes et livraisons en ligne ». A l’en croire, la marque a beaucoup bénéficié de son audience sur les réseaux sociaux : « C’est ce qui fait certainement qu’elle n’a pas eu assez de difficulté pour s’imposer sur le marché ».

Des produits de qualité et des prix abordables !

Femme battante et douée dans les affaires, l’ancien mannequin a su adopter une très bonne manière d’accessibilité financière de ses produits en adoptant une politique des prix. Selon le témoignage des clients, les produits de marque « Royal Swan » sont non seulement d’une bonne qualité, mais aussi de prix défiant toute concurrence. « Royal Swan est une très bonne marque très bien réfléchie et extraordinairement conçue. Depuis, j’ai vu la première fois l’insigne de la marque, j’ai aimé. Non seulement les produits Royal Swan sont d’une très bonne qualité, mais les prix sont aussi abordables », indique Issa Diarra qui porte une montre de marque ’’Royal Swan’’. Moussa Kanté de corroborer: « Le prix d’un bracelet Royal Swan varie entre 10 000 et 20 000 FCFA. Par contre, en Europe, les mêmes bracelets, montres et autres lunettes sont cédés entre 60 000 et 100 000 FCFA ».

Pour le bonheur des Maliens, Moussou Soro entend ouvrir au Mali des ateliers ‘’Royal Swan’’, histoire de créer des emplois pour la jeunesse malienne.

En tout cas, la promotrice de la marque ‘’ Royal Swan’’ Moussou Sora est une modèle d’entrepreneuriat réussi qui doit servir d’exemple à toutes les femmes maliennes, en particulier ceux de la diaspora, à ne jamais rester sans rien faire. Surtout aux jeunes de miser sur l’entreprenariat certes difficile au début, mais qui reste un secteur prometteur.

Tientigui

Commentaires via Facebook :