Né le 18 novembre 1959 à Kayes. Fils d’un cheminot, il bénéficie, après l’obtention de son baccalauréat passé au lycée technique de Bamako, d’une bourse qui lui permet d’étudier à la Faculté des sciences économiques, juridiques et politiques de Tunis (Deug Option économie, 1979 à 1981), puis à l’Université de Picardie en France où il obtint une licence et une maîtrise en économie et gestion financière (1982-1983).

Aliou Badra Diallo comme beaucoup le connaissent sur ce nom est le PDG de Petroma depuis 2006, la première société canadienne spécialisée dans la recherche du pétrole et du gaz au Mali. À la suite de l’attribution de deux blocs de forage au nord de Bamako par l’AUREP, des travaux de recherche et d’exploration y ont été entrepris. La découverte de shallow gaz, composé de Méthane et d’Hélium, interprétée comme attestant de fortes potentialités en hydrocarbures sur ce bloc 258, a permis de concentrer les travaux de recherche sur ce même bloc. Après plusieurs campagnes de magnétisme, de résistivité et de sismique réflexion à haute résolution sur la zone du shallow gaz, une campagne de forage a été programmée sur les blocs 25 et 17 par la filiale malienne de Petroma Inc, Petroma-sa Mali. Les essais de production d’électricité avec le gaz découvert ont débuté

Depuis 2002, Aliou Boubacar Diallo est le PDG de Wassoul’Or, première tentative d’ouverture d’une mine d’or industrielle au Mali à capitaux d’abord essentiellement nationaux, puis largement financés par le Mansa Moussa Gold Fund (minimum de 70 millions d’euros et par l’introduction en Bourse allemande de Pearl Gold (levée de 200 millions d’euros). La société d’exploitation et de production de ressources minières de Kodiéran, propriété de Wassoul’Or, se trouve dans la localité de Faboula (Région de Sikasso). Bien que le Mali soit le troisième producteur d’or du continent africain, après l’Afrique du Sud et le Ghana, Aliou Boubacar Diallo a été le premier Malien à ouvrir en février 2012, une usine de production.

Plusieurs années de recherche et d’exploration ont été nécessaires à la réalisation de ce projet minier à haut potentiel. Le principal gisement dont l’exploitation a commencé en février 2012 (paralysée depuis mars 2012, essentiellement à cause d’une mauvaise adaptation des procédés de traitement aux réalités du minerai) couvre 2 % de la superficie du permis d’exploitation de Wassoul’Or. Il aurait des ressources en or d’un minimum de 1,9 million d’onces (58,6 tonnes) de métal.

En janvier 2013, il crée l’Alliance démocratique pour la paix-Maliba (ADP-Maliba), un parti politique qui se donne pour mission de « renouveler la politique » malienne par « la construction d’un Mali démocratique et prospère par l’économie sociale de marché, ce qui signifie que l’Etat garantit la liberté des activités économiques tout en créant un équilibre social. » ADP-Maliba est la troisième force politique parlementaire avec huit députés élus à l’Assemblée nationale. Le 11 mars 2018, Aliou Boubacar Diallo annonce qu’il se présente à l’élection présidentielle de 2018, sous les couleurs de son parti, l’ADP-Maliba. Soutenu par plusieurs dignitaires musulmans, il obtient 8,03 % des voix au premier tour, arrivant en troisième position. Il a été élu député aux élections législatives maliennes de 2020 dans la circonscription de Kayes. Il a été à la tête du groupe parlementaire « Benso ». L’Assemblée nationale est dissoute le 19 août 2020 après un coup d’État.

