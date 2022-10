Femme engagée et chercheuse malienne, Mme Zakiyatou Oualett Halatine a œuvré à la direction nationale de l’Hydraulique et de l’Énergie puis au Bureau du PNUD à Bamako en tant que chargée de programme. Ensuite elle devient ministre de l’Artisanat et du Tourisme et après elle a travaillé au Secrétariat Général de la Présidence et à la Primature. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 15 septembre 1956 à Goundam. Zakiyatou Oualett Halatine obtient en 1982 un Master en sciences en technologie industrielle à l’ institut polytechnique de Kiev. Elle est ingénieure, auteure de plusieurs ouvrages relatifs à la société, la culture touarègue et la situation politique au Mali. Entre 1984 à 1986, elle travaille à la mise en œuvre des projets “énergie solaire” et “agroforesterie

Elle a travaillé en tant que fonctionnaire à la direction nationale de l’Hydraulique et de l’Énergie de 1982 à 1984, puis travailler pour le Programme des Nations Unies pour le développement comme expert nationale. Elle est ensuite recrutée par le Bureau du PNUD à Bamako en tant que chargée de programme. De 1992 à 1998, elle est fonctionnaire internationale au siège de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Vienne.

Elle fut ministre de l’Artisanat et du Tourisme du 21 février 2000 au 14 juin 2002. Après son passage au Ministère, elle a travaillé au Secrétariat Général de la Présidence et à la Primature. Puis, elle fonde sa propre entreprise de promotion de l’auto-emploi et de création de revenus (SERIM et INVESTRIM), 2007 – 2016. Elle développe une méthode reconnue de formation et d’accompagnement qui lui vaut la reconnaissance des partenaires au développement du Mali. Plus tard, l’université de Tromso en Norvège et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l’accueillent en tant que chercheuse.

D’origine touarègue, elle vit depuis en Mauritanie en s’activant dans la défense de la cause touarègue. Elle est forcée à l’exil après que son domicile, son entreprise et les domiciles d’autres proches ont été pillés par une foule de personnes dont certaines en tenues militaires le 1er février 2012 ; ces exactions sont venues rappeler d’autres subies par ses proches dans les années 1990.

En tant que victime, elle a été membre d’une association de victimes des exactions. Ces prises de paroles dans le cadre de cette association de défense des victimes d’exactions et sa lutte contre l’impunité lui ont valu d’être stigmatisée au Mali.

Elle est membre fondatrice d’associations dont : l’association Femmes de Faladié-SEMA (AFEFAD), Vivre Sur Terre (deux associations qui visent le développement durable au Mali) et les Amis du Musée de la Femme, Musso Kunda (qui vise la promotion de la femme malienne dans sa diversité culturelle, Musée fondé par Mme Konaré Adam Ba, historienne et épouse du président A. O. Konaré). ) Ainsi qu’une association des étudiants de la faculté de Médecine et d’odontostomatologie de Bamako, au Mali.

Les Ouvrages de Zakiyatou Oualett Halatine sont : Desert passions : Short stories, Paris, Editions L’Harmattan 2020, Femmes touarègues dans la tourmente, Alfabarre, 2017 ; Passions du désert, Nouvelles, Editions L’Harmattan, 2014 ; Chronique Kal Ansar. Le tambour suspendu : Témoignage de l’Amanokal Mohamed-Elmehdi Ag Attaher Al Ansari, Editions L’Harmattan , 2015 ; Adages touaregs : Tuareg sayingsi, Editions L’Harmattan 2013 ; Concept “3P” un atout pour l’entreprenariat au Mali, Editions SERIM – Imprimcolor, Bamako, 2008 ; Barbara Fiore a collaboré avec elle pour la rédaction du livre intitulé Fadi Walett Faqqi, Isefran : maladies et soins en milieu touaregs, CRMT/PSMTM, 1993.

En définitive, Mme Zakiyatou Oualett Halatine est une femme battante qui a su s’émanciper. Son autre combat est celui pour les droits de ses frères et sœurs touareg afin que la paix règne au pays.

Oumou SISSOKO

