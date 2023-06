Après sa séparation avec Gerard Piqué, on pensait que Shakira en avait fini avec les sportifs, mais visiblement non ! La chanteuse était de retour à Barcelone ce week-end et elle en a profité pour passer du temps avec une autre star du sport dont elle est très proche dernièrement.

Cela fait désormais un an et un jour que Shakira et Gerard Piqué sont séparés. Le 4 juin 2022, ils ont publié un communiqué commun dans lequel ils annonçaient la fin de leur histoire. Une grosse onde de choc pour tous leurs fans, qui suivent la vie de la chanteuse et du footballeur depuis plus de dix ans maintenant. Une rupture qui s’est déroulée dans la douleur et la Colombienne n’a pas retenu ses coups contre le père de ses deux enfants, Milan (10 ans) et Sasha (8 ans). Dans ses chansons, elle s’en est pris à lui assez violemment à lui, mais ce dernier n’a pas été en reste non plus avec plusieurs provocations en tout genre.

Côté vie sentimentale, Gerard Piqué n’a rien caché et peu de temps après sa rupture, il s’est affiché main dans la main avec Clara Chia, une jeune femme de 23 ans. De son côté, Shakira s’est montrée beaucoup plus discrète, mais cela n’a pas empêché les rumeurs les plus folles de voir le voir. Dernièrement, ce n’est nul autre que Tom Cruise qui a été lié à la Colombienne de 46 ans et si l’on en croit une source proche de l’acteur, ce dernier semble très intéressé par le profil de la bomba latina. Après avoir quitté l’Espagne, Shakira s’est installée à Miami et lors du dernier Grand Prix de Formule 1, qui s’est tenu en Floride, elle a passé de bons moments sur son bateau avec l’une des stars de la discipline, Lewis Hamilton.

Un retour à Barcelone au moment du Grand Prix

Il n’en fallait pas plus pour que les premières rumeurs voient le jour sur un possible idylle entre les deux célébrités. Le week-end dernier, Shakira a fait son grand retour à Barcelone avec ses enfants et elle a même été photographiée à l’aéroport le 4 juin. Coïncidence ou non, les stars de la Formule 1 étaient également présentes dans la capitale de la Catalogne pour le fameux Grand Prix d’Espagne. La chanteuse et le pilote britannique en ont profité pour se revoir, comme on peut le voir sur une photo prise lors de ce beau moment entre amis autour de cocktails dimanche soir.

Lewis & Shakira dining with friends tonight pic.twitter.com/AapNByL2Dw

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023

Si on prête bien attention à la photo, on peut voir que Lewis Hamilton pose sa main autour de la hanche de Shakira. De nombreux éléments qui pourraient laisser penser que les deux stars sont sur le point de démarrer une belle histoire !

